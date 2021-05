Los diputados del PP en las Corts, Alfredo Castelló y Elisa Díaz, han visitado esta mañana las playas de Almardà junto al portavoz municipal de los populares, Sergio Muniesa, y el presidente de la asociación de vecinos, Pepe Girona. Todos ellos han coincidicido en que "Costas no puede seguir ignorando las reivindicaciones de protección de las playas de Almardà. Se necesita una intervención integral, conjunta y coordinada para que una actuación no perjudique a la contigua y no se abandone ninguna playa del litoral valenciano".

En esta misma línea y según enfatizan desde el PP, "la solución al problema de la regresión y la llegada de piedras no se puede seguir aplazando y de ahí la necesidad de plantear un proyecto y demandar al gobierno de Pedro Sánchez que actúe en la costa como una unidad. Los parches no resuelven esta situación, porque la incidencia de las obras sobre el resto del liitoral es muy fuerte, como se ha demostrado en los estudios previos. Es el momento de dejarse de anuncios y pasar a la acción", insisten los populares.

Además de volver a reclamar al gobierno de Sagunt que se apoye en el laboratorio de Costas de la UPV para plantear una "alternativa técnica y fundamentada", el PP lamenta que "mientras el Ministerio para la Transición Ecológica avanza con paso firme y anuncia que las obras de Almenara para construir los espigones arrancarán en septiembre, aquí, el tripartito, sigue sin plantear el contencioso, ofreciendo buenas palabras sin que los hechos lleguen, mientras cada vez hay más piedras. Es más que evidente que llegamos tarde una vez más por la desidia de PSOE, Compromis y EU".

Entre las alternativas que los populares plantean destaca la utilización de fondos europeos para la regeneración de la costa, lo que permitiría llevar a cabo una actuación sostenible y conjunta, que siempre ha sido la principal reivindicación desde Sagunt. "Es el momento de que los anuncios se concreten en forma de inversión. El tripartito debe abandonar la pasividad para no enfrentarse a los suyos y sumarse a esta propuesta de los fondos europeos, porque no se puede permitir que Costas siga ignorando las exigencias para proteger y defender todo nuestro litoral".