El retraso en reformar La Pérgola crea malestar tras casi dos años cerrada

La situación del bar la Pérgola del Triángulo Umbral del Port de Sagunt ha vuelto a levantar críticas desde la oposición, después de estar ya casi dos años cerrado. Así lo denuncia el presidente de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, quien considera este retraso «inaceptable». El segregacionista añade que «el ayuntamiento dispone en el presupuesto de este año de 50.000 euros para acometer las mejoras y reformas que harían que este espacio cumpla con la legalidad vigente», una partida que ya se recogía en la previsión de cuentas de 2020 con 25.000 euros de cuantía.

Márquez indica que «ya ha pasado demasiado tiempo y la imagen que transmite es de un total abandono, mientras que las obras ni siquiera han sido licitadas por lo que, siendo optimistas, la Pérgola estará abierta para finales de este año o para 2022».

El presidente de IP insiste en que «es un ejemplo más de la nefasta gestión del equipo de gobierno y de su dejadez, pese a contar con 19 liberados. No entendemos porqué no han hecho nada por este lugar si el ayuntamiento cuenta con recursos. En la situación en la que nos encontramos -señala Márquez-, la ciudadanía prefiere lugares al aire libre para disfrutar en familia. Hemos sido testigos de cómo se ha desaprovechado un amplio espacio en una zona del Puerto donde no se encuentran lugares similares».

Por su parte, la concejala de Patrimonio, Ana María Quesada, reconoce que no es un problema de dinero, sino de un proceso «largo y complicado». La socialista informa de los últimos avances en esta cuestión, después de que el ayuntamiento recibiera el proyecto de remodelación y actividades que había encargado. «Pedimos al redactor que subsanara algunas cuestiones y tiene un plazo de 10 días para hacerlo. Esperamos que después pueda seguir el avance de proyecto, al que estamos metiendo toda la velocidad que podemos».