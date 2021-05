El taller del alemán: un enorme legado que pide auxilio a gritos

La doctora en Arquitectura Diana Sánchez es la que ha hecho estas consideraciones, resaltando el «gran potencial» de este edificio que en su día llamaba la atención incluso de noche, con su flamante torre iluminada y su incesante actividad como taller de reparación de automóviles. «Se puede considerar que es de estilo racionalista», añade sobre este conjunto construido a mediados de los años 60 por un hombre de origen alemán, Francisco Götz.

Esta opinión coincide con la expresada por otros expertos en los últimos años e incluso por su actual propietario, que en 2016 ya defendía su interés arquitectónico y sus posibilidades como centro de recepción de visitantes de la ciudad y puerta de inicio de la Vía Verde de Ojos Negros.

«Aquello no cuajó. Yo lo tengo en venta, pero a nadie le acaba de interesar», asegura el dueño a Levante-EMV, después de que en los últimos años se hayan escuchado otras ideas como transformarlo en un museo de arte urbano o centro para artistas. «La oferta más reciente que recibí era de una persona que quería convertirlo en su casa y adecentar una parte como cuadra de caballos, pero todo se enfrió», afirma dejando claro que en ningún momento autorizó las dos recientes acciones de protesta, como sí hizo con el rodaje de un cortometraje, en 2013.

El edil de Patrimonio Histórico e Industrial, Guillermo Sampedro, admite que la adquisición de este lugar no está ahora en los planes municipales. «Hubo un intento de permuta hace años pero no fructificó», dice.

La arquitecta Diana Sánchez, no obstante, subraya « la importancia» de la protección de este conjunto y de «su consolidación para un futuro uso», en un informe que, en realidad, es un anexo a una Memoria que nada tiene que ver con él: La del Plan Especial del Área Logística del nuevo polígono que se está impulsando en la ciudad, Parc Sagunt II. «El Taller Götz o Taller del Alemán no está dentro del ámbito del Plan Especial, sin embargo, hemos considerado oportuno llamar la atención por su valor como representante de un periodo histórico que merece ser reconocido, valorado y salvaguardado», dicen los autores del trabajo. Solo el tiempo dirá si las autoridades mueven ficha o no.