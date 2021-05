El empuje de la afición tampoco es suficiente

El reencuentro con cerca de medio millar de aficionados en el Ovni no fue suficiente para que el Fertiberia BM Puerto diera la sorpresa y se impusiera al tercer clasificado, el Bada Huesca (22-28). Pese a ese resultado, la diferencia se fraguó en los últimos minutos, cuando la condición física lastró a los rojiblancos, al igual que hicieron los numerosos errores en lanzamientos cómodos.

Ese empuje de la marea rojiblanca sí se notó sobre la cancha en los primeros minutos, cuando la intensidad defensiva dio al equipo de Vicent Nogués ventajas de hasta cinco goles (11-6). Sin embargo, la llegada de los cambios en uno y otro equipo, unida a la lesión de Pozzer, igualaron las cosas antes del descanso, aunque los locales todavía se fueron por delante.

A la salida de los vestuarios, los oscenses no tardaron en ponerse en ventaja que ya no abandonaron, mientras el Fertiberia lo intentó en todo momento, pero se encontró con sus propios errores para no lograr, al menos, una final más igualado. Este resultado mantiene a los rojiblancos a tres puntos de la salvación con cuatro partidos por jugar.