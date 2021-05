Un gran número de colectivos de Sagunt ha mostrado públicamente su repulsa por el asesinato machista perpetrado el domingo en el Port. Uno de ellos ha sido la falla La Victòria, con la que Soledad Moreno estuvo vinculada durante años y su hija fue Fallera Mayor en 2009.

"Nuestro más sincero pésame por el terrible suceso acontecido. Descanse en paz", recoge el mensaje que la comisión porteña ha lanzado en sus redes sociales. En palabras a Levante-EMV, su presidente Samuel Cejudo, reconoce que "todavía estamos conmocionados, porque esto es algo que nunca te esperas y menos dentro de una familia del barrio que era muy querida".

Pese a reconocer que todavía no ha dado tiempo para pensar un algún tipo de homenaje a la víctima, el presidente de La Victòria apunta que ahora eso no tiene gran importancia, ya que "no podemos hacer nada" para evitar la tragedia.