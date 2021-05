Cristina Plumed Pérez continuará los próximos cuatro años al frente de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) tras haber sido elegida su candidatura, la única presentada, por mayoría absoluta en la Asamblea Extraordinaria Electoral que ha tenido lugar este miércoles.

El evento ha contado con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV-CV), Salvador Navarro, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, y el secretario general de esta entidad, Miguel Ángel Javaloyes.

«Este año ha sido difícil para toda la sociedad, y para las empresas, ha supuesto un antes y un después; la incertidumbre nos ha abocado al cambio y como no puede ser de otra manera ASECAM está también inmersa en ese cambio. Estamos trabajando nuestra estrategia, porque es necesario hacer una reflexión profunda sobre la evolución que debe realizar la asociación para conseguir defender, atender y sumar los intereses de nuestros asociados. Desde ASECAM trabajamos cada día para ser considerados la asociación de referencia del Camp de Morvedre, que represente desde al autónomo, pasando por la pyme, hasta la gran empresa», ha apuntado Cristina Plumed quien ostenta la presidencia de esta entidad desde el 6 de junio de 2013.

La presidenta de ASECAM ha querido hacer balance de estos ocho años al frente de la asociación: «Durante este tiempo ha habido reivindicaciones que se han convertido en grandes logros en los que hemos participado como es el caso de la atracción de inversiones para Parc Sagunt, la construcción de la rotonda de acceso a este parque empresarial, el acceso ferroviario al puerto comercial, la valoración de la importancia del Corredor Cantábrico Mediterráneo y que se agilicen sus mejoras o la creación de un Consejo de la Formación Profesional, entre otros».

Por su parte, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha querido felicitar a Cristina Plumed por su reelección poniendo énfasis en que el trabajo realizado al frente de ASECAM ha permitido convertir a la asociación empresarial del Camp de Morvedre «en una entidad de referencia», además de destacar el gran número de empresas «punteras» con las que cuenta la comarca «que invierten en innovación, sostenibilidad, formación y generan riqueza». Blasco aprovechó la ocasión para pedir a las administraciones que ayuden a las empresas «a seguir adelante y que no nos lastren».

Finalmente, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado el trabajo conjunto que desde el consistorio saguntino se lleva a cabo con ASECAM, sobre todo en estos últimos meses. «Vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir reivindicando infraestructuras y también trabajando, por ejemplo, para la mejora de los polígonos industriales. El Ayuntamiento de Sagunto está aquí para ayudar a las empresas, tanto a las que ya están instaladas como a las que están viniendo, hay muchos servicios municipales que ponemos a la disposición de todas ellas», ha señalado Moreno.

XX Asamblea General

Antes de la electoral, ASECAM ha celebrado también la XX Asamblea General anual donde Cristina Plumed ha dado cuenta de todo lo realizado por ella y su junta directiva durante este año que ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19.

«Durante este año de crisis sanitaria, nos hemos empleado a fondo y hemos estado asesorando a nuestros asociados en cualquier necesidad o inquietud que tenían, hemos filtrado toda la información que nos llegaba y hemos difundido la de más relevancia. Por supuesto, hemos estado en contacto con las administraciones, y hemos tendido nuestra mano. Ha habido contacto fluido y continuado con el Ayuntamiento de Sagunto, también se ha contactado con el de Canet d’en Berenguer así como las dos mancomunidades de la comarca», ha afirmado Plumed.

La presidenta de ASECAM, además ha hecho un repaso del trabajo realizado durante este año por las diversas comisiones que forman parte de la asociación comarcal y ha vuelto a hacer hincapié en algunas de las necesidades latentes en nuestro entorno. «Hemos seguido transmitiendo la necesidad del segundo acceso a Parc Sagunt I y en hacer un seguimiento de las soluciones propuestas a este acceso, además de insistir en la importancia del acceso norte del puerto de Valencia con el puerto de Sagunto. Además, a raíz de nuestra propuesta al Ayuntamiento de Sagunto, se ha creado de un Observatorio de Infraestructuras, en el que se tratan necesidades de infraestructuras locales que se puedan ejecutar a corto plazo como es el caso de la mejora del acceso a los polígonos industriales. A pesar de que ha sido un año de pandemia, no hemos parado de trabajar, de proponer acciones y de reivindicar las necesidades que tienen las empresas de nuestro entorno», ha señalado.

Finalmente, Plumed ha afirmado: «Tenemos el reto de seguir creciendo, y de ayudar a crecer a nuestras empresas, de forma sostenible, adaptándose a las nuevas realidades y facilitando todas las herramientas posibles para poderlo hacer, pues son necesarias no sólo en estos tiempos de incertidumbre, si no para ayudar a construir las empresas del futuro. Debemos cambiar para enseñar a cambiar, todas aquellas empresas que no se adapten tecnológicamente, y que no incluyan en su toma de decisiones la sostenibilidad en sentido amplio, y más concretamente la ambiental, no existirán el día de mañana. Esta crisis es una oportunidad, nos ha abierto aún más los ojos, en la necesidad de este cambio tecnológico y social».