Interinos de Sagunt amenazan con querellas si continúan las estabilizaciones "injustas"

La plataforma de interinos del Ayuntamiento de Sagunt, que engloba a más de un centenar de los cerca de 300 trabajadores municipales en esta situación, ha mostrado su «total desacuerdo» a los procesos de consolidación y estabilización emprendidos por el gobierno local, que tildan de «injustas» y amenazan con recurrir en los tribunales.

Bajo el nombre de FijezaYA, este colectivo trasladó este malestar al tripartito a principios de semana durante una reunión con el alcalde, Darío Moreno, la concejala de Personal, María José Carrera, además de los servicios jurídicos, en la que señalaron que la solución al «fraude de ley» que supone «el abuso de la temporalidad» no puede pasar por someter a personas que «llevan trabajando 10, 20 y 25 años de forma ininterrumpida para la administración pública, realizando tareas estructurales como las de un funcionario de carrera» a una oposición que «si no la aprobaran, se irían al paro libre y gratuitamente. No se les reconoce, ni siquiera una indemnización».

Esta plataforma no se refiere a la injusticia como un término abstracto, sino que acompañan sus reivindicaciones con los pronunciamientos de los tribunales valencianos, españoles y europeo, que censuran estos procesos de estabilización. Concretamente, estos interinos llevaron a la reunión con representantes del gobierno municipal una reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que «se vislumbró que desconocían. Por lo que nos transmitieron que solo veían la opción de continuar los procesos, pero que revisarían toda la documentación que aportamos para ver otras opciones».

FijezaYA apunta que «estas consolidaciones de empleo no se adaptan a la legalidad vigente» y exigen al Ayuntamiento de Sagunt que estas 300 plazas se conviertan en fijas «como sanción al abuso de temporalidad, tal y como obliga el TJUE». A este respecto, el colectivo explica que «según el Estatuto Básico del Empleado Público, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento. Si no fuera posible, en la siguiente y, en todo caso, dentro del plazo improrrogable de tres años».

Por contra, la realidad en el Ayuntamiento de Sagunt y en muchas administraciones es que «muchas personas llevan ocupando unas plazas interinas para las que opositaron hace más de una década, cuando por ley se debían haber sacado al año siguiente de ocuparlas».

Este caso es común en muchas administraciones públicas, de hecho afecta a 800.000 trabajadores en toda España, según apuntan desde FijezaYA, hasta el punto de que «Europa lleva años avisando de esta ilegalidad y, tras la amenaza de duras sanciones, los gobiernos han decidido hacer unas ofertas de empleo público injustas, provocando un enorme malestar entre el personal que lleva más de tres años ocupando su plaza y que le corresponde por ley».

Personal estructural

Otro detalle para reforzar su postura es que estos trabajadores interinos «están adscritos a la actual relación de puestos de trabajo, por lo que no cabe duda de que es personal estructural».

FijezaYA lamenta también que «los sindicatos mayoritarios no nos apoyan en este tema y están trabajando para agilizar al máximo dichos procesos de estabilización o consolidación de las plazas, pero no de las personas».

Así, «nos abocan a la vía judicial y en ello estamos un gran número de temporales españoles». En este ámbito estatal, se están convocando manifestaciones y huelgas de hambre, además de presentando querellas «y en Sagunto no descartamos hacer lo mismo».