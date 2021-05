Los vecinos de Almardà esperan que Calero cumpla y rebaje el desnivel del 15%

Los vecinos de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ven con preocupación los pronunciados escalones de grava que aún hay en la primera línea de costa pese a la cercanía del verano. No obstante, esperan que la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exacaldesa de Sagunt, Gloria Calero, «cumpla» su compromiso de hacer fuerza ante el gobierno central y consiga que la Demarcación de Costas intervenga antes del verano en los puntos más concurridos para retirar toneladas de piedras y facilitar así el acceso al mar.

El presidente de la asociación de vecinos, José Girona, así lo apuntaba a Levante-EMV tras la reunión mantenida el pasado viernes con Calero a raíz de la gestión realizada por una integrante del colectivo; un encuentro al que acudió también el alcalde de Sagunt, Darío Moreno. «Confiamos en que hagan algo cuanto antes porque la situación es horrible. El mismo jefe de la demarcación de Costas, Antonio Cejalvo, nos reconoció que había ido personalmente a verlo y que se había quedado sorprendido, porque la pendiente era de un 15% cuando lo aceptable es del 7%», apuntaba Girona.

Entre los vecinos, aún así, hay inquietud por si la intervención se podrá hacer realmente antes del verano. La razón es que, para poder actuar, la delegación de Costas en Valencia debe lograr luz verde tanto del Ministerio en Madrid como de la Conselleria de Medio Ambiente, según les explicaron en el encuentro mantenido el viernes. «Dependiendo del presupuesto que les autoricen, nos dijeron que podrán retirar entre 8.000 y 11.000 metros cúbicos de grava aunque solo en los sitios más concurridos. Si no lo hacen, al final tendrán que cerrar las playas porque no se podrá ni entrar al agua. De hecho, ya el año pasado, que no había tanta piedra, hubo muchas torceduras de tobillo y lesiones», añadía Girona.

También será necesario contar con el visto bueno autonómico de Medio Ambiente, entre otras cosas, porque la intervención coincidirá con el periodo en el que cría en la zona el Charadrius alexandrinu, un ave amenazada, más conocida como «chorlitejo patinegro» que la conselleria quiere preservar, lo que ya ha llevado a retrasar hasta el 1 de julio la instalación de algunos chiringuitos en Almardà y en Canet d’ En Berenguer. «Son muchas cuestiones a resolver y lo peor es que ya estamos casi en junio. Todo esto deberían haberlo tenido preparado hace meses», opinaba el responsable vecinal, aún reconociendo que Costas justificó esa tardanza por una razón ajena a ella: El retraso de Hacienda en dar vía libre al contrato anual de mantenimiento para las playas de toda la provincia que ahora se intenta sortear con una intervención pensada únicamente para las playas del norte de Sagunt.

En el ayuntamiento, no obstante, sí se ve factible que Costas logre permiso de la conselleria para esta intervención, por mucho que la nidificación del chorlitejo se prolongue hasta el 30 de junio. Según apunta el edil de Playas, Roberto Rovira, «dependiendo de cómo lo quieran hacer y dónde, es posible que no les pongan problemas y más si es una actuación localizada». El también edil responsable de la SAG confirmaba la disposición de empresa a colaborar en estos trabajos, como hace de forma habitual cuando se acerca la temporada de verano para así mejorar la accesibilidad a unas playas que ahora tienen junto a ellas varios «escalones» de piedras.

El alcalde confía en Costas pero admite que «se nos acaba el tiempo»

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, cree que «hay muy buena predisposición» en Costas para rebajar los escalones de gravas existentes en las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa antes del verano, pero admitía ayer a Levante-EMV que «se nos acaba el tiempo». Aún así, dijo confiar en obtener «en breve» una respuesta más concreta a esta «actuación urgente» y a la petición de que los trabajos previstos por Costas en Almenara para regenerar ese litoral pospongan todo lo posible las los actuaciones que más afectarán a Sagunt: La construcción de dos diques paralelos a la altura de la gola de Queralt y la retirada de 100.000 m3 de grava de la costa norte saguntina.