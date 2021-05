El intento frustrado de destituir al director general de la empresa pública SAG, Enrique Catalá, sigue caldeando los ánimos entre los socios de gobierno en Sagunt. El portavoz de Compromís, Quico Fernández, ha roto hoy su silencio y ha dirigido sus críticas contra sus socios de EU, hasta el punto de provocar una encendida reacción de este último partido a nivel local.

Los miembros del tripartito ya este lunes votaron divididos en esta cuestión pues, mientras PSOE y Compromís eran partidarios del cese y ganaron la votación en el consejo de administración, EU se abstuvo e impidió la mayoría absoluta necesaria para hacer efectivo el relevo del máximo gestor de esta empresa pública que, en su día a día, depende del edil Roberto Rovira (EU).

La mecha ha prendido hoy cuando el portavoz de Compromís ha acusado a EUPV de «bloquear» el cambio del director general de la SAG y de ser «poco leal» al equipo de gobierno, dado que la "voluntad mayoritaria" de este último pasa por la destitución de Catalá. "La única postura discrepante es la de Esquerra Unida, tanto en la anterior legislatura, cuando tenía cuatro concejales, como en la presente, en la que tiene dos. Es una discrepancia legítima, pero, por supuesto, es una discrepancia poco leal, poco solidaria con la mayoría del equipo de gobierno, que ya ha intentado el recambio en dos ocasiones. Alinearse con la oposición: con el PP, con Vox, con Iniciativa Porteña, con parte de Ciudadanos... pues no me toca a mí valorarlo. Pero yo creo que los ciudadanos sí que pueden entender que es difícil explicar en qué pueden estar de acuerdo», ha afirmado en un comunicado.

A ello añade que su objetivo con ese cambio es «mejorar la gestión de la SAG. Y sabemos que por parte de la oposición la postura política no va, precisamente, en esa dirección. No es cualquier ámbito de gestión, ni una delegación cualquiera. Aquí se gestionan muchos millones de euros y hay muchos trabajadores. Si contásemos la SAG además del ayuntamiento, prácticamente, sería una de las empresas más grandes de nuestra ciudad. Una de las cinco empresas más grandes, por número de trabajadores. Y, evidentemente, gestiona una cantidad muy importante de recursos de los ciudadanos, que salen de sus impuestos. En este sentido, no hay que subrayarlo, es Esquerra Unida quien está bloqueando este cambio», dice además de resaltar que «tanto Compromís, como yo, en mi etapa de alcalde, hemos sido absolutamente leales a esta empresa. Hemos dado la cara por ella en momentos complicados y nadie nos tiene que dar lecciones de cómo se defienden las empresas públicas. Creo que las empresas públicas se tienen que gestionar con transparencia y, sobre todo, con una buena gestión. Una gestión que sea irreprochable y que esté avalada por los propios ciudadanos», dice.

El portavoz nacionalista agrega: «No compartimos la manera en que la empresa está siendo gestionada y esto no significa que descalifiquemos la figura del Director General. Se trata de dar un nuevo impulso a la empresa porque entendemos que no tiene un modelo que sea eficiente, que sea productivo y pensamos que hay un margen de mejora. Y después de doce años de gestión por parte de Enrique Català pensamos que ha llegado el momento del relevo».

Por último, reitera que «nuestro interés no es partidista, político, ni personal". "Simplemente, pensamos que ha llegado el momento de dar un paso adelante y cambiar al responsable de la empresa y buscar otra persona de manera abierta, participativa y transparente, que pueda impulsar la gestión de la SAG para que sea mucho más eficiente, mucho más productiva y que sea mejor aceptada por los ciudadanos".

Junto a ello, deja claro que este relevo no está olvidado. "Esperamos encontrar una mayoría, lo antes posible para llevar a cabo este recambio. Y, mientras tanto, continuaremos trabajando por lo mejor de la empresa».

Ante este comunicado, EU no ha dudado en contestar. "Es un insulto a la inteligencia que el Bloc (Compromís) hable de pactos con la derecha habiendo aprobado una moción de censura para darle la alcaldía por primera vez al PP y tras haber gobernado y pactado con ellos durante años", empezaba su escrito.

"Si Compromís, y más concretamente su portavoz y exalcalde, tuviera el más mínimo de decencia política, no habría hecho las declaraciones que se atreve a hacer sobre la Empresa Pública y su gestión", continuaba recordando que el anterior partido de Fernández el 9 de abril de 1997 aprobó una moción de censura contra un alcalde del PSOE (Manuel Girona) "y puso por primera vez en la etapa democrática a un alcalde del PP en nuestra Ciudad (Silvestre Borrás). Un partido que gobernó también con el PP en la legislatura 1999-2003 con Manuel Civera (cuando era el BLOC) y precisamente la persona, el Sr. Quico Fernandez que siendo concejal del BLOC (Ahora Compromís) pedía un pacto con el PP en el año 2011. Con esta hemeroteca causa estupor que Quico Fernandez hable de alianzas con la oposición", dicen.

Junto a esto, le afea sus críticas de poca lealtad con la mayoría del equipo de gobierno. "Curioso argumento de quien votó contra la integración del Consell Agrari en el Ayuntamiento de Sagunto, aliándose con la derecha, pese a que la mayoría del Gobierno, los sindicatos, agricultores y la propia plantilla estaban de acuerdo. Los hechos no hacen más que poner en evidencia el cinismo más absoluto del portavoz de Compromís", afirma.

Igualmente, cuestionan que el objetivo de Compromís sea mejorar la SAG. "Hablan de gestión, de eficiencia, de productividad y mejora. Si tenemos en cuenta que, la propuesta más importante que ha hecho el Sr. Fernandez en la SAG ha sido que el nombre de la Empresa esté escrito en valenciano, (cuestión que nosotros también propusimos) deja mucho que desear su buena intención de mejorar los servicios. El Consejo es abierto, trasparente y participativo, pero para defender y mejorar la empresa hay que colaborar, trabajar y hacer propuestas, cosa que el Sr. Fernandez no ha hecho".

También cuestionan que Compromís afirme no tener interés partidista, político o personal. Así, revela datos desconocidos hasta ahora: "Curioso que se quiera despedir desde hace 6 años a quien más ha peleado contra el Consorcio de Residuos la deuda con la SAG de más de 600.000€. Curioso que Teresa García (exconcejala y ahora diputada de Compromís) y la actual Gerente del Consorcio presionaran a la anterior vicepresidenta de la SAG, Roser Maestro, para retirar la demanda sobre el incumplimiento de un contrato que negoció el actual Director General y Joan Piquer, exgerente del consorcio de residuos y ahora Director general de Qualitat i Educació Ambiental por Compromís. Surge la duda de si será también una cuestión de defender a los suyos contra los intereses públicos de nuestra Ciudad".

"Si a todo esto le sumamos que han intentado sustituir al Director General de la Empresa pública aprovechando los conflictos internos de Ciudadanos, es que hay intereses ocultos y muy preocupantes que no explican a la Ciudadanía. Esto no sorprende de un partido que pactó con la derecha para privatizar el Ciclo Integral del Agua en Sagunto, un negocio muy lucrativo para Aguas de Sagunto y que ahora estamos pagando todas y todos. No es nada nuevo que el Bloc (Ahora Compromís) siempre ha querido privatizar la SAG y las casualidades en política no existen. ¿Querrá el Sr. Fernandez que los 14,6 millones de euros al año de presupuesto que gestiona la SAG acaben en manos privadas como pasó con el Agua? El tiempo lo dirá", concluyen.