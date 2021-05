El portavoz de Compromís en Sagunt, Quico Fernández, insiste en considerar "necesario" el relevo del actual director de la empresa pública municipal SAG que se encarga de la limpieza y el aseo urbano.

Así lo ha asegurado hoy en un comunicado donde considera "desproporcionada" y "un ataque en toda regla" la respuesta que recibió ayer mismo de sus socios de gobierno de EU, tras emitir una nota de prensa donde el nacionalista les afeaba que el pasado lunes hubieran impedido esa destititución, al abstenerse, cuando el PSOE y Compromís sí la apoyaban y tenían la mayoría en el consejo de administración de la empresa.

Según afirma Fernández: “La respuesta de Roberto Rovira estaba prevista pero, evidentemente, es una respuesta desproporcionada. Es un ataque en toda regla que nosotros no podemos dejar pasar. Y tampoco queremos entrar en este tipo de actitudes que parecen revanchistas. También entiendo que el resultado de las últimas elecciones lleve a cierta frustración y a distorsionar la realidad, porque Compromís, a lo largo de tantos años de representación municipal a base de coherencia, a base de una lealtad institucional -cuestión muy importante-, con una visión equilibrada de la ciudad, se ha consolidado como la fuerza más decisiva para la estabilidad municipal. Un valor de extraordinaria importancia en un municipio como el nuestro. No solo llegando a los cinco regidores, sino también con la alcaldía, y a volver a repetir con cinco regidores en la actual legislatura, mientras que otras fuerzas han tenido una suerte diferente".

"Nosotros no insultamos. Yo creo que algunas actitudes están fuera de lugar. Éste es un equipo de gobierno formado por tres fuerzas políticas: 7 regidores del Psoe, 5 de Compromís y 2 de Esquerra Unida. Nuestra postura compartida con el Psoe, en cuanto al relevo en la SAG, es perfectamente conocida. Por lo tanto, entendemos que en un tema de tanta trascendencia, tendría que haber un consenso en base a la opinión mayoritaria", recalca.

El naiconalista agrega: "No voy a entrar en maniobras que se han podido articular, sino en el fondo del asunto, creo que el relevo es necesario y responde a la voluntad mayoritaria del equipo de gobierno. Y esto no tiene nada que ver con un organismo como es el Consejo Agrario, de larga trayectoria y que a nosotros nos preocupa porque nuestro compromiso con la agricultura ha estado siempre fuera de toda duda y somos nosotros los que más hemos defendido el sector y el Consejo Agrario como la institución dedicada a su gestión".

Junto a ello, añade: "Volviendo al tema de la SAG, nosotros no hemos descalificado ni la gestión del consejero delegado, ni tampoco la del director general. Esto es muy importante de resaltar. Simplemente hemos dicho, en la misma línea del Psoe, que hace falta un cambio después de 12 años de gestión, para impulsar que una empresa pública, que da trabajo además de 400 trabajadores, y gestiona más de 14 millones de euros de dinero que son recursos municipales, es decir, de los ciudadanos que, precisamente, entienden que puede ser que no estén eficientemente invertidos. Debe de haber un nuevo impulso que la dote de mayor eficiencia. Es decir, que el esfuerzo que todos los ciudadanos hacemos con la SAG, sea más consonante con una mejora de la calidad. El director de la SAG ha tomado decisiones acertadas y ha dado todo lo que tenía que dar. Ahora toca el relevo. Y esto no es ningún drama ni ninguna tragedia y, por lo tanto, se tiene que producir, y nosotros entendemos que cuanto antes, mejor".

Junto a ezto recalca que, en su etapa en la alcaldía, él y su partido "no solo hemos defendido la empresa y a sus trabajadores, sino que también hemos dado la cara por decisiones que han generado polémica, y que la propia Esquerra Unida ha reconocido. Es decir, que ha habido decisiones, en algunos momentos, que nosotros no hemos compartido y que hemos tenido que defender, tanto por la imagen de la empresa como por su estabilidad. Y lo hemos hecho aunque que haya habido controversia".

También considera que sus propuestas de mejora en la empresa "son conocidas". "No entendemos por qué el Sr. Rovira dice que no tenemos. Y van encaminadas a una reestructuración que dote de mayor productividad y eficiencia a la empresa. Se trata de una empresa con una dimensión importante y nosotros tenemos que trabajar porque su futuro esté asegurado. Resolver problemas como son el absentismo desproporcionado en algunos ámbitos... Esto requiere un nuevo impulso en su gestión. Es absolutamente normal y pasa en cualquier empresa. Ya sea pública o privada".

Pero recalca la apuesta suya y de su partido porque la empresa siga siendo pública y admite: "lo que más me ha molestado de las acusaciones del Sr. Rovira son las referencias a la privatización. No solo porque no tienen ninguna justificación, sino también porque confunden a los trabajadores de la SAG. Los trabajadores y trabajadoras de la SAG tienen todo nuestro respeto. Tienen asegurados todos los derechos, tienen un convenio que está por encima del del sector... Y por tanto nosotros entendemos que no se puede hacer política con esta cuestión. La gestión pública está totalmente garantizada y nosotros queremos una gestión que asegure el futuro y la estabilidad. No se puede jugar con el trabajo de la gente porque esto es sagrado".

"Respecto del resto de referencias de la desafortunada nota del Sr. Rovira, además de situarse en el sectarismo habitual, ya han recibido una respuesta por parte de los ciudadanos en varias ocasiones, que sitúa a cada fuerza en el lugar en el cual está actualmente. Ya pasó en la legislatura del 95-99, en la que la UPV aumentó su representación, al contrario que algún partido que la perdió totalmente. Y el resultado de los últimos comicios, y de los anteriores, yo creo que han refrendado el compromiso de nuestra fuerza, tanto cuando éramos UPV, como Bloc, como por ejemplo ahora que somos Compromís, con las instituciones, que están por encima de las consideraciones partidistas. Y lo mismo podríamos decir de las empresas públicas. Nosotros trabajamos. Nos avala nuestra coherencia, nos avala, también, nuestra visión de la ciudad. Somos una fuerza decisiva para la construcción de esta ciudad, y vamos a continuar en la misma línea”, termina.