El Acero busca este domingo la victoria que le garantice la permanencia

El joven técnico añade sobre el rival que «no sabes por dónde va a salir. Estará con dudas tras su última derrota, pero en casa ha ganado los dos últimos encuentros. El Crevillente es el mejor equipo de este grupo y va a ser muy complicado. Será un partido muy bonito para el espectador pero no creo que tanto para los entrenadores. Hay que controlar los pequeños detalles, minimizar errores y sacar el máximo provecho del equipo».

El Atlético Saguntino, por su parte, ya puso el broche a su temporada tras caer en el play off de ascenso y ahora toca pensar en la próxima en la que no estará el director deportivo durante las últimas 11 temporadas, Rubén López. El club le ha mostrado su agradecimiento por una labor que llevó a los rojillos a los mayores logros de su casi centenaria historia, como fueron el ascenso a Segunda B y el triunfo en la Copa RFEF.

En el balance de la última campaña, el entrenador Beni Espinosa apunta que «siempre con la exigencia que me caracteriza a mi, al cuerpo técnico y a los jugadores a mi cargo, me he quedado con ganas de más, pero hay que ser objetivo y pensar en lo que es el fútbol. Llegar al tercer play off en la historia del Atlético Saguntino esta vez como entrenador también hay que valorarlo y tomarlo como un aprendizaje brutal».