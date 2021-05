Unión comarcal para afrontar el verano

Entonces, la capital de Morvedre realizó el Campus Delfín y la Escuela Morvedre a la mar. Además, vivió la programación Estiu 2020 del departamento de Fiestas y acogió Sagunt a Escena, así como otras citas culturales mientras en Canet, l’Agenda Cultural d’Estiu y toda la oferta deportiva y de ocio de la temporada estival siguió los protocolos covid-19.

Ahora, los máximos representantes municipales de la comarca han dado luz verde a las fiestas después de varias reuniones, como han querido hacer público en un comunicado conjunto. Aún así, en el documento dejan bien claro que «desde luego», esta oferta «no será como las de 2019», dada la situación de pandemia, que todavía persiste.

De nuevo, los consistorios han apostado por la unidad de acción, al margen de siglas. «Tal como sucedió el año pasado, independientemente de los partidos a la que pertenecemos, vemos de manera muy similar la situación existente en los pueblos de nuestra comarca y, por ello, hemos acordado que debemos continuar tomando decisiones coordinadas», explican.

«En nuestros ayuntamientos llevamos a cabo multitud de iniciativas, tanto culturales, como de ocio, festivas, deportivas y educativas, y que se incrementan de manera considerable con la llegada del verano. Por eso, y por nuestro compromiso con la ciudadanía, pensamos que es importante tener propuestas coincidentes, especialmente si tenemos en cuenta que las vecinas y vecinos de nuestra comarca participamos de estas iniciativas, independientemente del pueblo donde vivimos», agregan. Sin embargo, matizan que «estas propuestas serán diferentes, porque las fiestas se desarrollan en momentos diferentes y con normativas cambiantes, a lo que se añade que hay pueblos donde este verano no se dispone de espacio para la Escuela de verano, no hay piscina o no está en servicio, o las tradiciones festivas son diferentes, pero todos coincidimos en la necesidad de ir recuperando, poco a poco, nuestras propuestas, con el máximo respeto a las normativas e indicaciones que emanan de los organismos sanitarios y que van a ir cambiando a lo largo de las próximas semanas», apuntan en el comunicado.