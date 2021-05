Las Fallas del Camp de Morvedre ya tienen fecha. Se harán del 31 de agosto al 5 de septiembre, en un calendario que coincide con el de València capital.

La mesa de presidentes y presidentas así lo ha acordado en una reunión telemática, que ha ratificado el calendario propuesto por los responsables de la Federación Junta Fallera de Sagunt que preside Jaime Gil.

La votación no ha dejado lugar a dudas pues, según ha podido saber Levante-EMV, un total de 28 comisiones han votado a favor mientras una se ha pronunciado en contra y otra no ha llegado a participar al no asistir.

Tras este acuerdo la fecha, desde la Junta de la Federación se ha pedido la creación de un equipo de trabajo que dará forma a los diferentes actos con tal de adecuarlos al cumplimiento de la normativa sanitaria, tal y como ha explicado el colectivo en un comunicado.

Este equipo de trabajo, según apuntan, estará formado por 10 presidentes y presidentas en representación de los 4 sectores que conforman Federación.

Junto a esto, se creará la figura de coordinador Covid, es decir, de «falleros voluntarios de cada una de las comisiones que recibirán formación para ayudar y facilitar el cumplimiento de las normas», afirman. «A menos de 100 días para la celebración de las fallas 2021 se pone en marcha la maquinaria que dará forma a la semana fallera de este ejercicio», concluyen.

Duda sobre si se permitirá quedar fuera a alguna falla

La reunión de ayer despejó la gran incógnita que quedada pendiente por resolver en Morvedre sobre cuándo se celebran las Fallas de 2021. Aún así, una comisión planteó una duda que se quedó en contestar en una futura reunión: Si será posible que alguna de las 30 comisiones no plante este 2021 para así guardar fuerzas de cara a 2022. Esta última idea conecta con la postura que la semana pasada defendieron sin éxito 12 comisiones partidarias de esperar a 2022, al verse superadas por 18 votos en contra; si bien ayer el calendario propuesto por la Junta para este 2021 logró la aplastante mayoría de 28 votos a favor.