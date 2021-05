El grupo municipal de Ciudadanos en Sagunt ha vuelto a denunciar el mal estado del bar de La Pérgola, situado en el céntrico parque del Triángulo Umbral del Port de Sagunt y ha hecho un llamamiento a una concentración de protesta para el próximo día 4 con tal de mostrar el malestar por esta situación que se arrastra ya casi dos años debido al retraso municipal en reformarlo y sacarlo de nuevo a concurso.

Desde el partido lamentan también el retraso que arrastra también la adecuación y licitación del bar del centro cívico próximo a esta zona. De hecho consideran que "después de casi dos años cerrado, la desidia y el abandono de La Pérgola y del Bar del Centro Cívico es desmesurado e inaceptable. En Cs lamentamos la inoperancia y el abandono que tiene este ayuntamiento hacia todos los ciudadanos", afirman en un comunicado.

"En Cs no entendemos este total abandono, cuando una obra ínfima no se ejecute, e incluso aún no se haya licitado después de 2 años. Tenemos un Gobierno con 19 liberados, y estos no se enteran de lo que pasa en su ciudad", añaden además de recordar que en el pleno de ayer pudieron mediante un ruegos su licitación "de forma urgente, porque de no ser así, La Pérgola y el bar del Centro Cívico, seguirán sin servicio hasta finales del 2022", apuntan.

"En Cs consideramos inadmisible prolongar más esta situación, y más aún en estos momentos, que después de la pandemia que nos acecha, necesitamos lugares al aire libre y, sin ninguna duda, no hay mejor lugar que el triángulo Umbral, donde se pueden atender más de 100 mesas al aire libre", añaden.

Por ello, han propuesto hacer una concentración de protesta contra esta situación y "en demanda de la licitación urgente de las obras de rehabilitación de La Pérgola y el bar del Centro Cívico". En concreto, invitan a todos los partidos políticos, y a todos los ciudadanos, a dicha concentración, el próximo viernes, 4 de junio, a las 19 horas, en La Pérgola del Triángulo Umbral, junto al Centro Cívico.

"Desde Cs pensamos que debemos pasar a la acción, y desde nuestro trabajo como oposición en el Ayuntamiento de Sagunto, trabajaremos con todas las herramientas posibles para su pronta ejecución", apuntan.