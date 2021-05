Dos saguntinos hacen podio en el mundial de Halterofilia «on line»

Dos deportistas de Sagunt, Eduardo Gómez y Mariola Pérez, han hecho podio en el Campeonato del Mundo máster de halterofilia en formato online.

Ambos halteristas del Atlético Club Gandia e integrantes de la selección española, han conseguido un primer y tercer puesto respectivamente.

Gómez, más conocido como «Palomares» en el mundo de la halterofilia «donde es toda una eminencia», como dice su compañera, se ha proclamado campeón mundial en la categoría de edad de 70 a 74 años, mientras Pérez, empresaria y deportista desde corta edad, se alzaba con la medalla de bronce en la categoría de 50 a 54 años tras levantar 43 kilos en Arrancada y 58 kilos en Dos Tiempos con un Total Olímpico de 101 kilos.

Por su parte, el halterista saguntino completó su actuación de medalla de oro en el mundial con una marca de 47 kilos en Arrancada, 55 kilos en Dos Tiempos y un Total Olímpico de 102 kilos.

Pérez declaraba a Levante-EMV sentirse «muy satisfecha con los resultados obtenidos» en el campeonato después de que su incursión en la halterofilia cumpla hora 25 meses. «Para el poco tiempo que llevo es más que un triunfo», al que se suma el hecho de su selección para el equipo nacional entre más de 30 halteristas, destacaba.

Pérez también se deshacía en elogios hacia su compañero, «él tiene mucha culpa de lo que me ha pasado; me animó en 2019 a competir y no ha ido mal».

Tras este mundial, ambos atletas saguntinos se preparan ahora para el europeo, que se celebrará de manera presencial en el mes de octubre en Holanda, una cita en la que Pérez asegura que ambos volverán a repetir podio. Pero antes acudirán a otras citas nacionales como el campeonato de España, campeonatos autonómicos y provinciales.

Además de la competición, ambos deportistas están inmersos en otro importante proyecto como es la consolidación y proyección del nuevo club de halterofilia que han promovido en la capital del Camp de Morvedre, «Club deportivo halterofilia Sagunto», cuyo presidente es el entrenador de halteristas, Sergio Criado.