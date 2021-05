Carrer per a Blasco Ibáñez a Sagunt

El mes de maig va acabar al Camp de Morvedre amb bones temperatures. Aquells dies, la premsa reproduïa la picabaralla que els veïns de Sagunt Francisco Marzal Silla i Bruno Montesinos Cuenca tingueren al carrer. Apareixia en el diari Las Provincias el 19 de maig. Ambdós es van provocar contusions. Hi va intervindre la Guàrdia Civil.

Entre les notícies polítiques, va destacar la participació de Sagunt en l’homenatge a l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez celebrat en la capital. Fins allí, es van desplaçar els regidors García Alcamí i Escrig Guillem per a parlar amb ell. Li digueren que l’Ajuntament de la capital comarcal havia decidit adherir-se a l’homenatge a la seua persona. Els ho va agrair. En comunicar-ho estos en la sessió plenària del 22 de maig, es va proposar que se li dedicara un carrer per «ser un amante de su patria y de Valencia». Es va aprovar que una comissió municipal es desplaçara eixa mateixa vesprada a l’estació, a l’hora que passara el tren ràpid de Castelló en el qual viatjava Blasco Ibáñez, per a comunicar-li que tindria un carrer a Sagunt. Una comissió formada pels regidors Blanco, Domínguez i García es desplaçaren fins allí per a acomplir l’acord plenari.

Una festivitat destacada fou la celebració del Corpus. Novament el tema de la subvenció del consistori a les activitats religioses fou motiu de polèmica. El regidor Peris Escamilla va demanar l’ajuda municipal. El regidor Garcia li va recordar l’acord pel qual es va decidir no donar eixe tipus de col·laboració. Li va expressar que no volia recordar-ho en més ocasions perquè ja sabia el que pensava la majoria municipal. Continuant amb eixe tema, el 29 de maig es va anunciar en la reunió del Ple l’ofici presentat pel clavari de la Confraria de Minerva perquè la corporació assistira a la processó de Jesús que es faria el 2 de juny a les 20.00 hores com a final de la festa del Corpus. En eixe cas, es va acordar que l’alcalde convidara els regidors a la processó.

La notícia política del mes fou la celebració de les eleccions parcials en el districte, a causa de la impugnació dels resultats obtinguts a finals de l’any passat. Va tornar a eixir el romanista Manuel Garcia del Moral, sense cap rival. El polític va demostrar prompte l’interés pels assumptes de la localitat. Va demanar a l’Ajuntament que li enviaren el projecte d‘un grup escolar. Volia que, entre els 2 milions que el Consell d’Estat havia acordat dedicar a la construcció d’escoles, se’n tinguera en compte la de Sagunt. Així es va comunicar el Ple del 5 de juny.

La tragèdia d’aquell temps fou l’accident que va patir la xiqueta de dos anys Antonia Gudo Aragó en l’avinguda del port, Es va acostar a una cavalleria. Esta, amb les pates, li va pegar una guitza que la matà en l’acte.

Una realitat que continuava preocupant en la política local és que continuara jugant-se a «los prohibidos», tant a Sagunt com al poblat del Port. El regidor Martínez Flors es queixava en la sessió plenària del 5 de juny que fins i tot s’anunciaven prèviament les partides sense que es multara ni perseguira els organitzadors.

En juny l’alcalde Sagunt va dimitir però eixes i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en Cent».