Cs convoca una protesta por La Pérgola «a un mes del inicio de las obras»

El mal estado del bar de La Pérgola, situado en el céntrico parque del Triángulo Umbral del Port de Sagunt, ha llevado al grupo municipal de Ciudadanos a hacer un llamamiento a una concentración de protesta para el próximo día 4 con tal de mostrar el malestar por esta situación que se arrastra «ya casi dos años» debido al retraso municipal en reformarlo y sacarlo de nuevo a concurso, decían desde la formación.

El portavoz municipal, Salva Montesinos, denunció en el último pleno este asunto que ve «inaceptable». Entonces, lo planteó como un ruego y el alcalde, Darío Moreno, adelantó que la previsión municipal es que la obra para adecuar el local se inicie «dentro de un mes aproximadamente» y que, mientras tanto, se harán las gestiones para sacar a concurso la explotación del local «para que así se reabra lo antes posible».

Así lo puntualizó ayer a Levante-EMV la edil de Patrimonio Municipal, la socialista Ana María Quesada, quien aseguró haberse «sorprendido» de que Cs hubiera tomado esta decisión «cuando no es un tema por el que antes haya estado preguntando a mí o a mi departamento». «Ellos están en su derecho a hacer lo que quieran. Yo lo respeto, pero me ha sorprendido. Y es verdad que éste es un asunto por el que estamos preocupados y trabajando hace tiempo, pero no hemos podido acelerar más», decía achacando esto último en parte a varias vacantes en el departamento que se han tenido que ir solventado, así como los problemas que originó la pandemia.

Desde Cs lamentan también el retraso que arrastra la adecuación y licitación del bar del centro cívico, si bien Quesada aseguraba que esto último tardará más «entre otras cosas, porque ahora se usa para vacunar».

Aún así, el portavoz de Ciudadanos era claro: «En Cs no entendemos este total abandono, cuando una obra ínfima no se ejecute, e incluso aún no se haya licitado después de 2 años. Tenemos un Gobierno con 19 liberados, y estos no se enteran de lo que pasa en su ciudad», añade tras destacar las virtudes del espacio de La Pérgola y la degradación de este lugar que el tripartito espera tener listo en unos meses, antes del final de 2021.