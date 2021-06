La Oficina Municipal de Vivienda de Sagunt inicia a partir de hoy su funcionamiento y atención al público con el objetivo de informar, asesorar y tramitar todo lo relacionado con cuestiones de vivienda, así como trabajar en la promoción de vivienda social, entre otras funciones. Esta oficina, cuyo horario de atención al público será todos los martes y los jueves de 9.00 a 13.00 horas, se ha ubicado en las oficinas de la antigua Gerencia de AHM en Port de Sagunt.

En este sentido, uno de los servicios que prestará esta oficina será el de centralizar todas las funciones que, hasta ahora estaban gestionadas desde el departamento de Servicios Sociales, Urbanismo y Alcaldía. También se llevará a cabo la coordinación y la cooperación con todos los organismos que tienen alguna relación en materia de vivienda, especialmente, la propia Consellería de Vivienda a través de su organismo, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, y también la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), con el cual se ha firmado un convenio para la disposición de viviendas para personas y familias con esta necesidad.

Por otro lado, la oficina va a actuar como una ventanilla única, para facilitar a la ciudadanía la información, el asesoramiento y la tramitación en todo aquello que pueda estar relacionado con la vivienda, como por ejemplo desahucios, pasando por la tramitación y asesoramiento en materia de hipotecas, el acceso de las personas al parque público de viviendas, la intermediación comunitaria y todo aquello que afecta a este servicio. Además, se trabajará en la promoción de vivienda social, tanto la adquisición como la gestión y la promoción de suelo público municipal para la construcción de viviendas sociales. «Estamos muy lejos de Europa y hay que incidir en el mercado de la vivienda de forma que sea más asequible en cualquiera de los regímenes» ha explicado el concejal de Vivienda, Quico Fernández.

A causa de la situación sanitaria provocada por la COVID-19 la atención será siempre con cita previa, la cual se tendrá que gestionar a través de la agenda de citas de la web del Ayuntamiento de Sagunt. Asimismo, actualmente ya está a disposición de quien requiera el servicio, la tramitación de alquileres en diferentes modalidades, tanto para jóvenes como para familias afectadas por la Covid que hayan perdido el trabajo y necesiten mantener la vivienda o acceder a una nueva.

Quico Fernández ha declarado: «Hoy, día 1 de junio, ponemos en funcionamiento la oficina municipal de vivienda de Sagunto. Es, precisamente, una oficina municipal, no una oficina de la Conselleria que se haya puesto en marcha por la firma del convenio Xaloc, sino que, como se recordará, es un proyecto que anuncié al inicio de la actual legislatura y que sigue el modelo de otras ciudades como es el caso de Alzira, la Vall d’Uixó, y no muchas más. La verdad es que llevamos un cierto retraso en la política de gestión de la vivienda».

Igualmente ha agradecido la colaboración del departamento de Servicios Sociales: «de su concejal delegado y, especialmente de su jefa de sección, que desde el principio han estado ayudando y poniendo su buen saber hacer para que la oficina fuera una realidad. Esta va a ser una de las grandes novedades de la presente corporación y, evidentemente, responde a la necesidad de prestar un servicio integral en un tema tan esencial cono es la vivienda. Un derecho básico para todos los ciudadanos», ha añadido.

«Yo, a nivel personal, a lo largo de todos estos años, primero como concejal de Urbanismo y, sobre todo, como alcalde, he podido conocer de primera mano el drama que para muchas personas supone la pérdida de una vivienda o el hecho de no poder acceder en régimen de propiedad o de alquiler. Por este motivo, no quería acabar mi aportación a nuestra ciudad sin la creación de un servicio que es absolutamente necesario y creo que esta oficina va a ser, definitivamente, el servicio que muchos ciudadanos están esperando», ha explicado Fernández.

Tal y como ha explicado el concejal de Vivienda y Urbanismo, la organización de esta oficina, que todavía no está completa, estará dotada con un técnico de administración general, un arquitecto, un trabajador social y un administrativo. «Es un organigrama que iremos completando a medida que vayamos ampliando las competencias», ha indicado el concejal de Urbanismo.

«En definitiva, creo que es un gran día porque Sagunto merece un servicio de estas características. Desde ahora, los ciudadanos dispondrán de la capacidad de poder ver garantizado un derecho básico, constitucional, que es el de la vivienda digna para todos y para todas», ha finalizado Quico Fernández.