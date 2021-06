El inicio de la temporada de playas en Sagunt 18 días antes de lo habitual no ha impedido críticas de Iniciativa Porteña (IP) al gobierno local debido a que el servicio se ha empezado a prestar con las postas de socorristas pero sin las torres de vigilancia, que llegarán a mediados de mes.

Su edil Juan Guillén ha llegado a calificar esta apertura como «desastrosa», reprochando esta ausencia «cuando han tenido un año» para hacer la gestión, sugiriendo que se instalen « torres de vigilancia provisionales» y censurando también la falta de agua en los lavapiés.

El concejal de Playas, no obstante, consideraba que «simplemente se está criticando una mejora del servicio que no existía años anteriores. Si hubiéramos empezado como siempre a mediados de junio con las torres montadas y todo listo parece que no habría ninguna queja, según Iniciativa Porteña». Junto a ello, aseguraba que esta semana empiezan los trabajos de instalación de las torres y que, hasta que no estén listas, se harán patrullas a pie, como se hizo en Pascua. «En resumen, se está prestando un servicio que antes no se prestaba por lo que es mejorar. Por primera vez en todas las playas hay socorristas desde finales de mayo hasta finales de septiembre, algo que no ha hecho ningún equipo de gobierno anterior», remarca.

En cuanto a los lavapiés, aseguraba que ya lo han denunciado « hace semanas» a la Agencia Valenciana de Turismo. «Parece que todavía no tienen adjudicado el contrato de mantenimiento para este servicio. Ayer mismo ya se denunció para que actúen de inmediato y la verdad es que es injustificable que no estén operativos ya. Lamentablemente el ayuntamiento no puede actuar sobre estas instalaciones», decía.