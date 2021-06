Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, Acció Ecologista-Agró ha convocat una visita guiada a la Marjal d’Almenara per a posar en valor, explicar i visibilitzar el treball de custòdia del territori que la nostra organització desenvolupa en esta zona humida amb la col·laboració d’entitats, administracions i voluntàries i voluntaris del Camp de Morvedre i La Plana Baixa. A més a més, també hem aprofitat la visita per a posar en valor el jaciment paleontològic de Casablanca, l’Atapuerca valencià, ubicat als Estanys d’Almenara i sobre el qual l’ajuntament vol ampliar l’aparcament.

De fet, la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient ha començat amb una visita a la Muntanya Blanca dels Estanys d’Almenara per a veure in situ el jaciment paleontològic de Casablanca i explicar la campanya que va protagonitzar Acció Ecologista-Agró, a principis de segle, per a exigir el tancament de l’abocador de residus que posava en perill l’Atapuerca valencià.

Malgrat que l’abocador de la Muntanya Blanca es va clausurar oficialment en 2005, l'Ajuntament d’Almenara encara hi permet abocaments de residus inerts no tractats de forma intermitent. I, si la Generalitat Valenciana no ho impedix, este consistori ubicarà pròximament un punt de residus inerts per a enderrocs on estava l’antic abocador, per a després ampliar l’aparcament dels Estanys sobre el jaciment, en lloc de posar en valor el conjunt paleontològic, paisatgístic i cultural de Casablanca.

Cal recordar que tant este atac al nostre patrimoni històric i natural com altres abusos que patix esta zona humida Ramsar, com per exemple la recent crema i desbrossament que l’Ajuntament d’Almenara ha realitzat en la microreserva de flora dels Estanys en plena època de cria, serien molt més fàcils d’evitar i controlar si la Generalitat Valenciana haguera aprovat ja la Norma de Gestió de la Marjal d’Almenara com a espai de la Xarxa Natura 2000.

Una vegada més denunciem que, malgrat que va eixir a exposició pública en 2019, la Norma de Gestió d’Almenara, document clau per a la correcta protecció i conservació de la marjal més gran de tota la província de Castelló, continua inexplicablement en un caixó de l’administració a l’espera de ser aprovada.

Volem recordar que també ocorre el mateix amb el Paisatge Protegit de les Muntanyes Litorals del Palància-Belcaire. Malgrat el consens dels diferents ajuntaments i agents implicats i les repetides demandes d’AE-Agró, la Generalitat continua sense aprovar i declarar este nou Paisatge Protegit.

El motiu? Doncs, perquè tenim una Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que està desapareguda en combat, teòricament per la manca de personal, motiu pel qual exigim a l’administració que estiga a l’altura de la societat civil valenciana i es pose les piles ja per a conservar i protegir correctament el nostre patrimoni natural.

La custòdia del territori a la Marjal d’Almenara

Com hem explicat als participants en la visita guiada del Dia Mundial del Medi Ambient, AE-Agró treballa pam a pam des de finals del segle passat per a recuperar i restaurar gota a gota la Marjal d’Almenara, una zona humida que ha passat d’estar en risc de desaparició a l’excel·lència mediambiental, a l’entrar a formar part de la Llista Ramsar d’aiguamolls d’importància internacional.

Esta fita mediambiental ha sigut possible gràcies al treball desinteressat i voluntari de moltes persones. I, especialment, a la tasca de custòdia del territori desenvolupada per AE-Agró, que actualment gestiona més de 50 hectàrees de gran valor mediambiental en diferents llocs estratègics de la Marjal d’Almenara.

De fet, l’objectiu de la visita de hui era per a posar en valor, visibilitzar i celebrar el treball de custòdia del territori de la nostra associació en esta zona humida. Un treball de gestió, vigilància i governança. Però, també de conservació d’ecosistemes, conscienciació mediambiental i manteniment d’equipaments d’ús públics.

Durant la jornada de hui, a més a més del jaciment de Casablanca, hem visitat alguns dels llocs estratègics més emblemàtics d’este aiguamoll: els Estanys i l’Ullal de Cavanilles, que va ser comprat per AE-Agró gràcies a una campanya de micromecenatge ciutadà; l’Ullal de Quartons, també propietat de la nostra entitat; i la finca de FUNDEM (Fundació Enrique Montoliu) custodiada per AE-Agró en el terme de La Llosa.

L’activitat ha finalitzat amb una visita a La Casa Penya, centre mediambiental de l’Ajuntament de Sagunt que gestiona AE-Agró, i a la Finca de Penya, una reserva de fauna silvestre custodiada per la nostra associació i que pam a pam estem ampliant. Com? Doncs amb la col·laboració d’Inferco, empresa que explota la torbera d’Almardà i amb la qual també tenim un acord de custòdia del territori.

Des d’AE-Agró volem agrair a tots els participants la seua presència en la celebració de hui. També volem agrair a tots els propietaris que ens han cedit terrenys a la Marjal d’Almenara la seua aposta per la custòdia del territori: veïnes i veïns de la marjal, administracions, entitats, fundacions, empreses privades... I, per descomptat, volem reconéixer públicament el treball que realitzen les voluntàries i els voluntaris de la nostra associació en esta zona humida.

Actualment AE-Agró té dos grups de voluntariat formats en la seua majoria per companyes i companys ja jubilats, que setmanalment treballen en la conservació i protecció d’este aiguamoll. Un dels grups, integrat per companyes i companys del Camp de Morvedre, ho fa cada dilluns en La Casa Penya i la zona de la Marjal d’Almardà-Almenara. I l’altre, format per companyes i companys de La Plana Baixa, els dijous als Estanys d’Almenara i l’Ullal de Quartons.