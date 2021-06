Nuevo homenaje a doña Cecilia

Las sonrisas y la emoción se abrieron ayer paso en el Centro de Salud de Sagunt Cecilia Martí. Tras tantos meses de lidiar con la pandemia, el 26 aniversario de las instalaciones se vivió de una forma muy especial pues, aunque las mascarillas seguían presentes, fue un momento de muchos reencuentros, de coger fuerzas, de mirar atrás y también hacia el futuro.

Un año después de ese cuarto de siglo que la pandemia impidió festejar, el centro realizó un sentido homenaje a la doctora Cecilia Martí, profesional fallecida que dejó una imborrable huella tras ejercer 47 años de pediatra en al ciudad, después de ser pionera a nivel nacional al ser la primera mujer en licenciarse en Medicina. De hecho, su familia donó una foto de su graduación que a partir de ahora se quedará justo a la entrada de las instalaciones.

«Fue una inolvidable para Sagunto, como profesional y como mujer que tuvo el valor, las ganas y el empeño de ser la única médica entre hombres dando una lección de empuje, libertad y feminismo», recordó la Jefa de Zona Básica de Sagunt, la doctora Amparo Ros, mientras el gerente del área de salud, José Luis Chover, la vio como «una mujer avanzada a su tiempo» y el alcalde, Darío Moreno, la vio como «una de las precursoras» de una sociedad igualitaria, «al romper el techo de cristal donde antes las mujeres no podían entrar» .

La directora general de Asistencia Sanitaria, Marián García Layunta, también tuvo palabras de admiración. «Porque pensar en lo que hizo en esa época de opresión, viendo que fue capaz de tener 5 hijos e ir a la Universidad...Es para dar la enhorabuena», dijo de manera natural e improvisada.

En el acto también se reconoció y puso en valor el trabajo de los sanitarios, su dedicación, entrega, profesionalidad y «búsqueda de la excelencia», como destacó la doctora Ros mientras el gerente del área de salud, José Luis Chover, resaltaba que «las instalaciones son fundamentales, pero la base es el conocimiento y la buena práctica».

Un completo y emocionante vídeo dejó clara esa labor realizada durante los 26 años de historia del centro de salud gracias a todo el personal que lo ha forjado, desde sanitarios, a administrativos o personal de limpieza; profesionales que en muchos casos dejaron tanta impronta que arrancaban continuos aplausos, sobre todo, aquellos jubilados, trasladados o que ya se han ido para siempre.

«De la conversión del modelo tradicional de cupos a la actual Atención Primaria han pasado muchos años en los que se han superado numerosas dificultades obteniendo muchos logros para que podamos tener ahora a nuestros niños sanos y cuidados, a nuestras embarazadas controladas, a nuestros crónicos atendidos y a nuestros mayores domiciliarios bajo supervisión y cuidados, a nuestros paliativos y, en general, a toda la aportación con su demanda asistencial posibilitando una atención continuada los 365 días del año 24 horas», recalcó la doctora Ros además de resaltar el emotivo vídeo «realizado por la coordinadora de enfermería del centro, Silvia Furió, y parte de su familia».

El Gerente del Departamento de Salud, José Luis Chover, destacó la «armonía e integración que este Centro de Salud y sus profesionales tienen con la población», agradeció al Ayuntamiento de Sagunt la colaboración y que otorgara «en octubre de 2020 la medalla de oro de la ciudad a los sanitarios»; además, mostró su reconocimiento a la «entrega» de los profesionales vinculados a él, incluidos los de los consultores auxiliares de El Raval y Almardà.

Tanto Chover como la directora general resaltaron la labor del personal para afrontar la pandemia, considerando que están siendo claves en la lucha contra ella, ahora con la vacunación. Esta última también destacó el esfuerzo por «consolidar la Sanidad Pública» y el nuevo plan de infraestructuras sanitarias «con una inversión de más de 650 millones de euros».

En un acto al que no faltaron quien fuera alcalde de Sagunt cuando se abrió el centro, Manuel Girona, o los concejales Francisco Javier Timón y Pepe Gil, el alcalde puso en valor «el papel de la Atención Primaria» y de ese Centro de Salud. «Gracias, yo me he criado aquí, habéis cuidado de mí, de mi padre y de mi madre y eso no tiene precio. He tenido mucha suerte de tratar con los profesionales del este Centro de Salud. Grandes profesionales que aportan esa proximidad y calidad humana necesaria», dijo esperando que esto último no falle nunca.