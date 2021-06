Compromís per Sagunt ha trasladado a sus compañeros en el gobierno local la «urgencia» por instalar pantallas acústicas al paso de la A-7 por la capital comarcal. Tras años de reivindicaciones, el portavoz nacionalista, Quico Fernández, pide al ayuntamiento que «reclame por enésima vez a la demarcación de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana» que adopte esta medida, especialmente en la zona de Sant Cristòfol. Según el edil de Compromís «el ruido es insoportable».

Para reforzar esta reclamación, «hemos solicitado nuevas mediciones para demostrar que el ruido supera los límites legales». A partir de ahí, reitera Fernández, no es cuestión «únicamente de la voluntad del ministerio, sino que se tendría que plantear la adecuación urgente». El portavoz de Compromís insiste en que «ha pasado demasiado tiempo y no entendemos esta actitud de rechazo. Las administraciones van cambiando, pero, curiosamente, no hemos encontrado una respuesta positiva cuando la realidad es que cualquier ciudadano puede observar las pantallas instaladas en diferentes vías. Numerosos los vecinos y vecinas nos trasladan su malestar y esperamos que ahora, sea el momento de instalar estas pantallas acústicas».