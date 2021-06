Amb data 7 de juny s’ha publicat en el DOGV la resolució del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a entitats participants en el nivell d’iniciació al rendiment dels Jocs Escolars.

El Club Bàsquet Morvedre ha tornat a tindre la subvenció més elevada de la nostra ciutat i també de les ciutats properes. Aquesta es dona en relació al nombre d’esportistes que l’entitat té en els jocs esportius. Això significa que el nostre treball permet que molts xiquets i xiquetes tinguen accés a l’esport.

Rebem aquesta subvenció, amb il·lusió, no sols per la quantitat econòmica assignada, sinó pel reconeixement, un any més, de la gran tasca que fa el nostre club per l’esport de base.

Cal felicitar els coordinadors i persones que dediquen molt de temps a què aquest projecte funcione. Felicitar a les entrenadores i entrenadors, i per descomptat a les famílies.

Volem compartir també aquest reconeixement amb l’Ajuntament de Sagunt, any darrere any fa possible la important presència de l’esport a la nostra ciutat, amb la seua ajuda en subvencions i instal·lacions.

Però a banda de compartir aquesta alegria, el nostre club necessita expressar una reivindicació. Aquest primer lloc que tenim com entitat que es dedica a l’esport de base no es veu reflectit en l’adjudicació d’instal·lacions. Any darrere any tenim més problemes per a fer el nostre treball, i ubicar els equips.

Necessitem més espais per a practicar el nostre esport i la millora d’aquests. Considerem que hi ha instal·lacions educatives (exteriors i interiors) que estan aturades de vesprada i que podrien ajudar a millorar aquesta necessitat. Altres ciutats ho fan, l’objectiu és gestionar acords per donar espais esportius als xiquets i xiquetes.

Necessitem millorar també les pistes exteriors del Marigil, els dies de pluja no podem entrenar, i açò és una necessitat que cal atendre.

Intentarem continuar amb el treball, necessitem que aquestes reflexions ajuden a marcar objectius de treballs dirigits a la millora de l’esport de base de la nostra ciutat, estem en el mateix equip.

Enhorabona als responsables directes d’aquesta bona notícia i moltes gràcies!