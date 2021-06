CC OO ha alertado de que no descarta movilizaciones ante un expediente abierto a uno de sus representantes sindicales en la tienda que la empresa Family Cash tiene en Sagunt. Según apuntan, menos de tres meses depués de las elecciones sindicales ganadas por CC OO, a uno de sus representantes en el comité se le ha abierto «un expediente contradictorio que podría culminar con una falta grave»; «entre los hechos argumentados por la empresa se describen situaciones objetivamente no atribuibles al Delegado de Comisiones Obreras e incluso situaciones tan cuestionables que no han sido ratificadas, tratando de coartar la libertad sindical», afirman dejando claro que esto último «no lo van a tolerar» y que van a responder «con la máxima contundencia».