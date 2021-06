Compromís exige desde Sagunt un servicio "digno" de Cercanías

Buena parte de la plana mayor de Compromís llevó ayer hasta Sagunt sus reivindicaciones para un servicio «digno» de Cercanías, que no solo incluye la mejora en las líneas que tienen su epicentro en la capital comarcal, sino que reclama la prolongación de la red ferroviaria hasta el Port de Sagunt. El senador Carles Mulet, la diputada provincial, Graciela Ferrer, el portavoz nacionalista en el Camp de Morvedre, Emili Clemente, junto a concejales de Sagunt no se limitaron a hablar de estos problemas, sino que los sufrieron al no poder desplazarse en tren desde Gilet hasta la estación de la capital comarcal.

«Es imposible aprovechar el ferrocarril para viajar, porque hay pocas frecuencias y muchos retrasos. No es un medio fiable para programar la movilidad», reconoció la diputada. Con el objetivo de reducir el uso del coche y contribuir así a la lucha contra el cambio climático, «necesitamos una red de Cercanías eficaz y eficiente. Si Renfe no quiere invertir para conseguirlo -añadió Ferrer- que dejen la gestión en manos de los territorios».

Mulet, por su parte, empezó por lamentar la negativa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de permitir la instalación de paneles informativos sobre su campaña, que recorrerá toda la Comunitat Valenciana. El senador recordó el «desastre» que supone la línea C-6, ya que «los usuarios no saben cuando va a llegar su tren». Las reivindicaciones también se hacen extensivas a la línea C-5, que «todavía está sin electrificar», así como a la prolongación del servicio de Cercanías hasta el Port de Sagunt.

Esta conexión entre «los dos núcleos poblacionales más importantes de la comarca y con grandes vinculaciones» es «fundamental», teniendo en cuenta además, que «ya está hecha y solo hace falta poner los trenes a funcionar», según destacó Clemente.

Cubrimiento de las vías

Pero ahí no se quedaron las reclamaciones, ya que el déficit inversor en el servicio de Cercanías hace que el valenciano «sea el peor de todo el Estado». En este aspecto, los portavoces de Compromís también recordar el compromiso del cubrimiento de las vías ferroviarias a su paso por el núcleo histórico de Sagunt. «Los años de abandono de esta red se evidencian en que, la inversión efectiva del Estado durante la última década apenas alcanza los 300.000 euros, de los 3.400 millones presupuestados», según señaló Mulet.

Y es que la mayoría de estos fondos, concretamente el 98 %, según precisó el senador , se dedican a la alta velocidad, que «conecta Madrid con las capitales de provincia». Mientras, según añadió el nacionalista, «a la red de Cercanías, que es la más utilizada, apenas ha ido destinado un 0,015 %».