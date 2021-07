Cientos de vecinos de la Baronia reciben por error recibos con recargo

Cientos de vecinos de la Baronia han recibido por error recibos de la tasa de basura que les llegan con recargo, a pesar de que ellos tenían el pago domiciliado y no habían dado ninguna orden para rechazarlo. Esto está provocando un aluvión de llamadas telefónicas y quejas tanto a algunos ayuntamientos como a la sede de la Mancomunitat de la Baronia, que se hace cargo del servicio, pues de media está obligando a pagar unos 11 euros de más que se suman a los 59,50€ que paga una vivienda.

Así lo revelaron a Levante-EMV vecinos de Albalat dels Tarongers que veían indignante lo sucedido, «pues hablamos de pueblos donde vive mucha gente mayor que cobra poco de pensión, a la que cualquier gasto de más le es un trastorno, pero que acaba pagando sin rechistar porque estas cosas no las entiende», decía indignado uno de ellos tras ir a Gilet hasta la sede de la Mancomunitat a dar de baja la domiciliación «para evitar más sustos».

A preguntas de este diario, el presidente de la Mancomunitat de la Baronia, Salva Costa, hizo averiguaciones y concluyó que «en ningún caso» se trataba de un error de la entidad, ni de la Diputación de Valencia, que este año ha empezado a hacer la recaudación de esa tasa que antes hacía una empresa privada. De hecho, ambas han revisado los datos que comparten y han visto que les coinciden «todos los del padrón y de 5.164 recibos domiciliados», según precisaban desde la entidad provincial a este diario.

Por ello, la Mancomunitat y la diputación ven el origen del problema en una cuestión relacionada con la entidad bancaria donde los vecinos habían hecho en su día la domiciliación.

Como aseguran desde el organismo provincial: «Hay varios recibos domiciliados en las cuentas antiguas de Bancaja (2077) y cuando se creó Bankia, la entidad remuneró las cuentas de sus clientes desviando los cargos de los recibos domiciliados en las cuentas antiguas a las nuevas, pero no informó de estas últimas a las entidades emisoras (en este caso la Mancomunidad de la Baronia). Por tanto, al ser éste el primer año que la Mancomunidad delega la recaudación en la Diputación, no remite las domiciliaciones de los recibos con las cuentas 2077 y no se cargan en las cuentas de 2038 porque la entidad emisora ordenante ha variado ( en 2021 Diputación y anteriormente, la Mancomunidad)».

Desde la diputación destacan que, pese a no ser un error propio, «se pondrán en contacto con la Mancomunidad e intentarán resolver el problema para que no se vean afectados los contribuyentes».

Medidas que se barajan

De hecho, el área de Tributos de la entidad provincial asegura haber solicitado a sus informáticos un listado de los contribuyentes afectados y ya ha propuesto varias medidas: Reponer los recibos a voluntaria, hacer llegar los documentos de ingreso a los contribuyentes y que paguen esta vez con ese documento, además de volver a hacer la domiciliación correcta para evitar futuros errores.

En paralelo, el presidente de la Mancomunitat de la Baronia afirmó haber contactado ayer con responsables de la sucursal bancaria en Estivella donde estaba las domiciliaciones para ver lo ocurrido y buscar soluciones. «Nos han dicho que van a trasladarlo a sus superiores a ver qué pueden hacer», decía Costa.

Junto a esto, avanzó que la Mancomunitat ya prepara un escrito para pedir que el banco asuma los costes de los recargos. «Aunque la diputación pueda emitir nuevos recibos, a quien ya ha pagado con recargo indebidamente se le debe devolver lo cobrado de más. Y eso deberán pagarlo ellos. Yo, de entrada, ya voy a tener que poner otra persona para coger el teléfono en la Mancomunitat porque con esto tenemos la línea colapsada de gente que llama para quejarse. Esto es un trastorno para nosotros del que el banco debe responder», decía lamentando los perjuicios causados al vecindario afectado.

Desde la entidad bancaria Caixabank afirmaron a este periódico que «están averiguando dónde estuvo el error, en colaboración con las administraciones implicadas» y añadían que si realmente ha sido suyo, «lo asumirán».