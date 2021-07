Desesperados por el cotonet

«Nos está arruinando las próximas cosechas de cítricos y las autoridades competentes nos han abandonado», decían desde Fruteq ante esta plaga que provoca fuertes deformaciones en los frutos y ante la prohibición, por parte de la Unión Europea, de los productos más eficaces para combatirla, los Clorpirifos y Metil-clorpirifos. «Sin herramientas para combatir dicha plaga, se están echando a perder muchas cosechas y la preocupación por el futuro no deja de crecer en los campos del Camp de Morvedre y La Plana Baixa principalmente», afirman desde Fruteq. «Por otro lado, proponen el uso de fitosanitarios, no menos tóxicos que los anteriormente mencionados y sí mucho menos efectivos. Las soluciones que se están proponiendo por lo tanto no están solucionando el problema», añaden.

Un mensaje idéntico lanzaba desde AVA-Ascosa su presidente, Francisco Campillo. « Todo el sector de la comarca está muy preocupado, porque los tratamientos con los pocos insecticidas que nos han dejado no están dando respuesta en general.

Acción autonómica

La distribución de trampas iniciada por la Conselleria de Agricultura, después de encargar su realización a una empresa especializada, tampoco convence. Y ello, a pesar de que desde el departamento autonómico se aseguraba a Levante-EMV que en este asunto se partió de cero, impulsando la creación de la trampa, y ya han repartido 233.220 en el Camp de Morvedre, lo que la convierte en la segunda comarca con más dispositivos distribuidos por detrás de la Plana Baixa. Esta acción, como apuntan desde el departamento autonómico, ha permitido proteger 1.037 hectáreas de la comarca, «atendiendo todas las solicitudes que nos han llegado y presentaban las facturas de compra, pues por cada trampa adquirida, la conselleria les regalaba otra». Además, apuntaban que del 27 de septiembre al 1 de octubre se abrirá otro periodo de reparto a quienes no hayan podido acogerse en el primero.

Aún así, desde Fruteq y AVA-Ascosa, la valoración del reparto de trampas era pesimista. «Han llegado tarde. Las primeras se distribuyeron cuando el primer vuelo del Cotonet macho ya había pasado», opinan desde la empresa de Quartell. «Han llegado pocas, caras y tarde como le comenté al secretario autonómico, Roger Llanes, en la visita que tuvo en Sagunt, cuando nos reunimos con él los agricultores en el Consell Agrari. Se han cumplido los peores pronósticos», decía Campilllo.

Ambos coincidían además en reclamar que el ministerio autorice de manera excepcional el uso de Clorpirifos y Metil-clorpirifos, como ha hecho Italia. «Aquí el Ministerio está haciendo oídos sordos a las peticiones del sector», resumían en Fruteq. «Tenía que hacer como en Italia», decía Campillo al tiempo en que pedía «un plan exclusivo para el cotonet de Sudáfrica» y reclamaba «más agilidad» con la distribución de depredadores de los que la conselleria ya ha hecho 177 liberaciones en 108 puntos diferentes de la Comunitat Valenciana, como precisaban a este diario, recordando las gestiones ya en macha para importar otro depredador.