Más canteranos para completar la plantilla del Fertiberia hacia el ascenso

Alejandro Alfonso y Javier Manzano han sido las últimas incorporaciones a la plantilla del Fertiberia BM Puerto. El extremo zurdo de Onda llega del filial y ya se proclamó campeón autonómico juvenil con los rojiblancos, mientras que su homólogo porteño en la izquierda vuelve tras su periplo en el Marni.

Alfonso reconoce que «han sido muchos años cumpliendo etapas en este club y creo que estoy preparado para dar el salto a División de Honor Plata. Espero adaptarme lo antes posible a la categoría y a la metodología del entrenador para aportar lo máximo y pelear por el ascenso a Asobal». Para alcanzar esta meta, el extremo derecho señala que «la clave está en el equilibrio entre la experiencia y las ganas de competir».

Manzano, por su parte, reconoce que la vuelta a su casa es «una oportunidad muy especial y una responsabilidad. Es el club que me ha visto crecer como jugador y tener la posibilidad de aportar mi granito de arena al proyecto del primer equipo, me ilusiona mucho. Conozco la pasión y el respeto que existe por el balonmano aquí, por lo que no puedo evitar sentirme responsable y orgulloso al ocupar este puesto».

Sobre su aportación, el extremo señala que «por encima de todo, compromiso, constancia y trabajo, así como versatilidad en función de las necesidades del equipo. La liga va a ser este año especialmente dura -añade Manzano-, pero creo que el equipo tiene que ser ambicioso y apostar a competir por todo para consolidar un buen grupo. Considero que es una apuesta por algo diferente a otros años».