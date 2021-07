En l’antiga Roma, les dones que naixien lliures eren ciutadanes, encara que no podien votar ni ocupar càrrecs públics. A causa d’aquest limitat paper públic de les dones en l’antiga Roma, els historiadors romans esmenten amb menys freqüència les dones que els homes.

És per eixe motiu que naix Ciutadanes, una publicació que no sols dignifica el treball de les dones, sinó que contribueix a crear referents femenins per a les futures generacions.

Per fer que les xiquetes i també els xiquets, puguen imaginar ser allò que vulguen, sense limitacions i fa possible que entre totes i tots anem construint la genealogia de les dones valencianes. saguntines, un treball per aconseguir ser una societat igualitària.

Es tracta, al cap i a la fi, d’ un treball per fer visibles a les dones, per tindre referents.

Sempre diuen que la nostra pàtria és la nostra infantessa. Sempre discrepe d’esta frase en una cosa. Pot ser que al ser criat on els referents sempre han sigut les dones jo sempre la interprete d’un altra manera. La meua màtria és la meua infantessa.

Màtria és un neologisme utilitzat per escriptores com Virgínia Woolf, Isabel Allende i Christa Wolf per a representar la reconstrucció del terme pàtria, lògica que ja esmentava Plutarc en l’antiga Grècia, i que en el segle XVII era referit en la llengua castellana per derivar-se aquesta de la pròpia terra.

I és a partir d’eixa premissa que hem creat una recopilació de dones – que han donat visibilitat – que han fet i fan història en diferents camps professionals. Alguns ocupats per homes i altres feminitzats però que han sabut créixer i convertir-se en Ciutadanes de ple dret.

Pot ser ha sigut l’educació però jo com molts altres homes hem estat educats en un matriarcat i és per això que brollen de nosaltres unes noves masculinitats que ens fan tindre com a referents Ciutadanes del nostre municipi que han fet, i fan, història i màtria.