La creación de un circuito de música de grupos de más de 30 años, la ampliación de horarios de los locales de ensayo del Casal Jove o la creación de un espacio que sirva de laboratorio para jóvenes artistas de todas las disciplinas. Estas fueron algunos de las propuestas que surgieron del foro de jóvenes músicos y artistas, con motivo del Factory Fest Meeting organizado por el departamento de Juventud e Infancia de Sagunt.

Cerca de una veintena de jóvenes participó en estas mesas de debate en torno a la situación actual de la música en la ciudad y los problemas y necesidades de las bandas, que concluyó con una batería de ideas que se incorporará al Pla Jove 2021-25. Éste fue el colofón a unas actividades que echó el cierre al Factory Fest, con una balance «muy positivo».

El evento sirvió también para poner en común a los artistas y bandas locales con su público y, también, con empresas y entidades vinculadas a la música, como promotores, oficinas de management o productores musicales. Participaron cerca de 80 artistas locales, la gran mayoría perteneciente a grupos de música, y la asistencia en cuanto a público rozó las 400 personas a lo largo de todas las actividades, entre los 15 conciertos, las dos charlas y la feria de expositores en la que participaron veinticinco colectivos musicales y entidades, como Encriptados, Yo Diablo, Black Heaven, management and promote, Fantuka, Salvaje, Crisof Producciones, Hercio + Shine / Omer, Street Five, Alba Edison, Bendita Locura, Jamaleonics, Valandaluz, T-Dom, Javi Cobo, LAS, Yo vivo navegando, Dawn of Extinction, Mixim, Carmen Ilustración, Los Nodoyunas, TNR - Tensión No Resuelta, Kaesar Magma Studio, Sara Silva y Morua.

El Factory Fest es una iniciativa juvenil organizada por el Ayuntamiento de Sagunt, a través del departamento de Juventud, con la colaboración de la Asociación Cultural Klavija, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y del Institut Valencià de Cultura.