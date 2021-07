«Que ningún partido respalde la creación de una comisión de seguimiento sobre las mociones aprobadas en el pleno dice mucho de lo que valen sus promesas y votaciones. Muchos partidos están acostumbrados a vender un titular que luego no cumplen, incluso a votar a sabiendas que no van a cumplir con lo que votan. Es normal que un gran número de ciudadanos se vuelva apolítico, debido a que está cansado de que le mientan y le engañen». Así explica el concejal de Vox en Sagunt, Alejandro Vila, su postura, después de que se quedara solo en la moción para «intentar que se cumpla con lo prometido» y de esta forma «la ciudadanía confíe en nosotros». Al edil no se convence la justificación de que este control ya se ejerce desde las comisiones informativos, debido al poco éxito de muchos casos.