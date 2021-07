Escacs Morvedre. El Escacs Morvedre tiene triple representación en los Campeonatos de España que se suceden en Salobreña, Granada, para las categorías sub 10 y sub 12. En la primera, Leyre Roldán y Jordi Muñoz obtuvieron 3,5 y 5 puntos sobre un total de 9, en este segundo caso después de ganar cuatro de sus últimas cinco partidas. También en tierras andaluzas, esta semana tienen lugar el Nacional sub 12, en el que la entidad comarcal está representada por Álvaro Ponce, que busca su primer triunfo tras las cuatro rondas iniciales.