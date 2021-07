La Audiencia Nacional añade más dudas al contencioso de Sagunt contra Costas

Unos días más de margen. Eso es todo lo que ha cambiado en torno al contencioso que el Ayuntamiento de Sagunt amenaza desde hace meses con presentar contra la Demarcación de Costas y más concretamente contra su proyecto de construir espigones en Almenara y la Llosa.

En la comisión especial de Playas reunida ayer se esperaba un pronunciamiento definitivo, pero el alcalde, además de precisar que este paso depende del equipo de gobierno, desveló que el funcionamiento de la Audiencia Nacional ha hecho que se agote el plazo para la presentación de la demanda, después de que los 3.000 folios del expediente llegaran al ayuntamiento varios días más tarde de que se iniciara esta cuenta atrás.

Así la comisión de ayer sirvió para que los servicios jurídicos dieran cuenta de la situación administrativa, que confían desbloquear con la concesión de una prórroga «sí o sí» por parte de la Audiencia Nacional.

Sin garantías

Así lo entiende el concejal de Playas, Roberto Rovira, quien añade que «ya adoptamos un acuerdo en junta de gobierno para recurrir el proyecto de Almenara, así que los servicios jurídicos, tras estudiarse el expediente, prepararán el escrito. Costas no nos ha ofrecido ninguna garantía, más bien al contrario, ya que hay muchas incógnitas, como los efectos de los espigones, entre los que me preocupa especialmente el que va en las Casas de Queralt, o nuestro proyecto de regeneración, que no tiene clara la procedencia de la arena».

Bajo la bandera enarbolada por el propio Ministerio para la Transición Ecológica de considerar el tramo entre Borriana y Sagunt como una unidad morfológica y con el convencimiento de que las obras al sur de Castelló tendrán efectos negativos en el norte de València sino se ejecutan trabajos de forma paralela, el contencioso ha ido sumando apoyos y uno de los primeros fue el de la asociación de vecinos de Almardà, Corinto y Malvarrosa, cuyo presidente, José Girona, estuvo ayer en la comisión.

«Creemos que es la única vía para salvar nuestras playas, pero el alcalde dice que podría suponer un riesgo en forma de más retrasos en nuestro proyecto. Así, se ha comprometido a reunirse con los vecinos para explicar las ventajas y los inconvenientes. También estamos tratando de que venga un experto en costas, porque queremos contrastar todas las posturas», apunta Girona en palabras a Levante-EMV.

Desde la oposición, el portavoz del PP, Sergio Muniesa, pide al ayuntamiento que se «pertreche técnicamente» contra Costas, organismo estatal al que acusa de «amenazar» al ayuntamiento, según se desprende de los temores del alcalde.