Sagunt no ve peligrar su oferta veraniega por las nuevas restricciones por coronavirus anunciadas ayer por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig , que se empezarán a aplicar desde este sábado día 10 hasta el próximo 25 de julio.

Así lo ha asegurado la edil de Fiestas, Asun Moll, quien considera que todos los actos programados se ajustan a la normativa. Junto a ello apuntaba que «si finalmente el Tribunal Superior de Justicia da luz verde a un toque de queda en las localidades con gran incidencia de coronavirus», como ahora es el caso de Sagunt, la intención del consistorio y de la federación de peñas es «modificar los horarios para ajustarlos a lo permitido», no anularlos. «Lógicamente nos ceñiremos siempre a lo que marque la normativa, pero la idea es mantenerlo todo», decía, mientras la incidencia acumulada de coronavirus en los últimos 14 días a nivel local es ya es «muy alta» al situarse en 256 casos por cada 100.000 habitantes y 172 contagios activos, según los últimos datos hechos públicos por la Conselleria de Sanitat en su página web.

En similares términos se expresó el presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá. «Tanto desde la alcaldía como desde la delegación de Fiestas nos han pedido tranquilidad pues por ahora hay que esperar a ver qué dice el Tribunal sobre el toque de queda. Si se aplicase en Sagunt, preferimos modificar los horarios y los seguros antes que renunciar a nada. Porque lo que tenemos claro es que no queremos perjudicar a las 30 ó 40 empresas que tenemos contratadas», explicaba a este diario.

A esto añadía: «Para la comisión de fiestas es un sacrificio muy grande, porque nosotros no cobramos nada y vamos a tener que invertir algunos momentos de nuestro trabajo personal para cambiarlo todo, pero creemos que es importante mantener los contratos para no perjudicar más a las empresas», añadía, además de agradecer «la colaboración municipal, porque no dicen que no a nada» y que el presidente de las peñas del Port de Sagunt, Manel Rubio, también le llamó «para darle apoyo y ánimo».

Entre la programación elaborada por la Federación de Peñas de Sagunt para este mes hay previstas varias exhibiciones de vaquillas y toros embolados a partir del día 17. Su horario inicial era de 23:59 a 02:30 horas. Ahora, las peñas estarán pendientes de confirmar si hay toque de queda para cambiar el horario o no.