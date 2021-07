El ritmo de contagios en Morvedre ya supera el inicio de la tercera ola

Los contagios por coronavirus han vuelto a la rutina diaria, después de unos meses en los que, pese a las continuas advertencias, se han ido desatendiendo las recomendaciones básicas. El imparable avance de la vacunación no ha evitado que crezca una nueva ola en la propagación de la covid-19, que en el caso del Camp de Morvedre supera el ritmo de la tercera fase, que fue la más virulenta de la pandemia al alcanzar en la comarca una tasa de incidencia de casi 1.500 positivos por cada 100.000 habitantes.

Ahora, este índice se sitúa en los 273, lo que supone volver al umbral del riesgo extremo de transmisión del virus que había abandonado a mediados de febrero. Era una época de tendencia a la baja, así que para comparar esta cifra con otro momento al alza hay que remontarse a las Navidades, cuando el aumento semanal rondaba los 125 casos. En la actualidad, el Camp de Morvedre ha sumado más de 150 positivos activos en los últimos siete días, al pasar de 103 contagios en las dos semanas precedentes a los 254 que alcanzó en la actualización de datos publicada ayer por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en su página web.

Además de los efectos sobre la salud de los infectados, que por el momento no se han traducido en nuevas defunciones relacionadas por la covid-19, según las cifras oficiales, la otra preocupación de esta escalada de contagios son los planes de la Generalitat para imponer el toque de queda aquellos municipios que presenten números más preocupantes tanto de contagios y hospitalizaciones como del porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas.

En este sentido, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, comenta en los albores de esta quinta ola que «hay una nueva subida de la incidencia acumulada en nuestra ciudad. Es cierto que esta variable ya no lo es todo, porque al haber vacuna, mucha gente se contagia pero ya no sufre la covid con la misma virulencia. Es por eso que hay que valorar también la presión hospitalaria y, en ese sentido, vemos menos ingresos y menos ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) que en otros momentos de la pandemia. No obstante, sigue siendo un dato negativo».

En el caso de la capital comarcal, esta incidencia se sitúa en los 323 casos por cada 100.000 habitantes o, lo que es lo mismo, el 84º más alto de los casi 550 municipios de la Comunitat Valenciana. El alcalde añade que «necesitamos seguir avanzando en la vacunación, por lo que, si actuamos de acuerdo a las normas, ganaremos tiempo extra para evitar cualquier rebrote grave. El virus ha llegado para quedarse, pero si actuamos con responsabilidad conseguiremos mantener la actividad ordinaria sin sufrir las peores consecuencias de la pandemia. Cada persona cuenta».

Quartell, Sagunt y Estivella

Mientras en la comarca solo hay cuatro localidades libres de coronavirus, Torres Torres, Benavites, Alfara de la Baronia y Segart, los otros municipios donde se supera el riesgo máximo en contagios recientes son Quartell, con 363 positivos por cada 100.000 habitantes, el 70º más alto de la Comunitat Valenciana, y Estivella, que alcanza los 278.

Más de 250 casos en una semana en el área de Sagunt

Los laboratorios del departamento de salud de Sagunt detectaron durante la pasada semana 255 muestras con rastros de coronavirus, por las 90 de los siete anteriores días. Este nivel no se alcanzaba desde principios de febrero, según los datos publicados por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En el caso de este área sanitaria, que da servicio a más de 155.000 personas, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes también ha alcanzado el riesgo máximo con 261, al rozarse los 400 positivos durante los últimos 14 días.