Costas acelera el proyecto para Almardà y Sagunt se repiensa la demanda por los espigones

Mientras fuentes municipales confirman que el acuerdo de presentar el contencioso ya está adoptado en junta de gobierno, por lo que solo faltaría ratificarlo o anularlo, desde la delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, tras consultar con Costas, apuntan que «el proyecto de regeneración de las playas de Sagunt y Canet d’en Berenguer se encuentra en fase de análisis de las alegaciones. La previsión es que, antes de finalizar este mes, la dirección general de la Costa y el Mar remita el informe de alegaciones al órgano correspondiente para su evaluación de impacto ambiental».

Mientras la principal preocupación desde Sagunt con el proyecto de los espigones de Almenara es que no se ejecute de forma simultánea a las actuaciones en las playas de Almardà, fuentes estatales señalan sobre los plazos para iniciar las obras en Sagunt que «no podemos establecerlos al depender de otros órganos y departamentos administrativos».

Desde el ayuntamiento, este acelerón se ve como «un ejemplo de que el ministerio está dando pasos para intentar comenzar la obra en tres años», que es lo que aseguró en la reciente reunión con la delegada del Gobierno, los vecinos de Almardà y el alcalde, cuando también confirmó su plan de empezar las obras de Almenara por el norte y dejar para el final la retirada de gravas de las playas de Sagunt y la prolongación de la gola de Queralt. Así se quiere dar más tiempo para avanzar en la declaración de impacto ambiental (DIA), el último gran obstáculo antes de ejecutar las medidas de regeneración.

Gestiones con la Generalitat

Sobre estas últimas, desde el consistorio confían en que Costas sea «sensible» a las alegaciones para incluir espigones sumergidos y paralelos al litoral para garantizar la retención de la arena; proteger la posidonia; ampliar el cordón dunar y hacer un paseo blando. También se espera que la DIA no se retrase tres años, como ocurrió en Almenara, en parte «por el año y medio que tardó la Conselleria de Medio Ambiente en emitir su informe». Por ello, el gobierno local añade que está haciendo gestiones para pedir celeridad a la Generalitat en su pronunciamiento, cuando se lo requiera el ministerio.

«El proyecto de regeneración de nuestras playas no se empezará a ejecutar, como mínimo, hasta dentro de cuatro o cinco años, así que la presentación del contencioso contras las obras en Almenara es innegociable». Así lo asegura el teniente alcalde de Almardà, Pepe Gil, quien insiste en que «estamos con los vecinos y no debemos someternos a la política del miedo que se practica desde Costas», en referencia a los temores de que acudir a la vía judicial pueda suponer retrasos añadidos a las medidas urgentes para frenar el deterioro de las playas del norte de Sagunt.

Mientras EU sigue apostando por el contencioso y el alcalde, Darío Moreno, se muestra más reticente, desde Compromís se cree que «nuestro proyecto solo lo han hecho para callarnos la boca», en referencia a Costas, al tiempo que critican la reciente retirada de cerca de 4.800 metros cúbicos de piedra por considerarla una actuación «corta, mala y a destiempo, aunque posponerla era peor. El escalón sigue y sabemos que en el primer temporal volveremos a la situación de origen». Así, el concejal nacionalista insiste en que «la decisión final del contencioso se adoptará en junta de gobierno y que cada uno asuma su postura».

Sobre la reunión de hoy entre Moreno y la ejecutiva de la asociación de vecinos de Almardà, Pepe Gil señala que «a mi no me han invitado. Parece que el alcalde quiere ir solo y entiendo que va como socialista». El edil también reconoce que la expiración del plazo para la presentación del contencioso «nos sorprendió y entendemos que se debería haber comunicado antes y no en la comisión especial de Playas».

Pepe Gil: «La presentación del contencioso es innegociable»

El teniente alcalde de Almardà espera que el consistorio no se someta «a la política del miedo»

Rafa Herrero. Sagunt