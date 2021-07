La edila de Cultura y Fiestas de Sagunt, Asun Moll (Compromís) tiene claro que su trabajo consiste en velar por estos dos sectores a todos los niveles, siempre cumpliendo la normativa para prevenir la covid-19.

El verano se presenta lleno de espectáculos y actos pese a la pandemia. Algunos lo ven como una apuesta por reactivar la economía y otros lo ven arriesgado por el coronavirus. ¿Qué tiene que decir?

Soy la concejala de Cultura y Fiestas, es mi trabajo velar por la actividad festiva y cultural de esta ciudad. Cuando hablamos de reactivar hemos de hacerlo en un sentido más amplio, los feriantes, los artistas y todo el sector que trabaja entorno al mundo del espectáculo también han de comer. Además, pienso que la situación de COVID no es pasajera ni temporal, llevamos año y medio conviviendo con ella y, tal vez, tengamos que hacerlo un largo tiempo más. Por tanto, desde las concejalías que represento y gestiono, tengo que intentar que toda actividad se reactive. Eso sí, aplicando los protocolos y cumpliendo la normativa.

¿Cree que finalmente se podrán realizar todos los actos previstos o se ha contemplado el aplazar algunos si se disparan los casos de Covid?

Confío en poder llevar a cabo todos los actos programados.

Aunque las federaciones de peñas sean las organizadoras de los actos taurinos y vayan a contratar seguridad privada, ¿el ayuntamiento también velará porque en las entrada y salidas se cumplan las normas?

Por supuesto. En cada acto taurino es obligatoria la presencia del «director de festejos taurinos», que en este municipio recae sobre un concejal, que estará presente en cada acto. Esta figura, con el responsable subsidiario de las actividades realizadas por la comisión de peñas , serán los encargados de velar por la seguridad y el cumplimiento de la normativa. Y con la potestad de que, si no se cumple, se podrá anular la actividad a realizar. Respecto a la controversia que se está creando los espectáculos taurinos, cabe decir que estos actos no van a tener la imagen de las ultimas décadas. No existen cadafales, no se puede comer, ni beber, ni fumar. Es decir, se vuelve a un espectáculo taurino, donde el público estará sentado arriba en las gradas y el participante en el ruedo.

¿Qué destacaría de la oferta de este verano en la población?

Los tributos tienen muy buena pinta, los monólogos nos van a venir muy bien para liberar estrés y cómo no, los actos específicos para los niños, jóvenes y mayores (3º edad), van a hacer que, al menos mientras dura el espectáculo, piensen en otra cosa que no sea covid.