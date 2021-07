Solo puede ganar uno

Los dos conjuntos afrontan el envite con sus formaciones de gala. Por Faura, actual campeón, saldrán Martí I, Pepet, Llopis y el feridor M. Ángel, con Martín en el banquillo. Enfrente, Kiwa-Quart, está previsto que juegue con los titulares, Jesús Saiz, Alex, Monrabal y Berbis en la ferida, teniendo a Sergi en la reserva.

Será la segunda final entre estos equipos, pues en 2018 ya se midieron en Beniparrell con amplia victoria de Quart de les Valls. Por eso, ahora, los de Faura piensan que les toca ganar, aunque nadie se atreve a dar pronósticos.

Martí I ve una final «muy reñida, con una partida larga. Quien aguante mejor, ganará», pero sólo habla de «un 50 % de posibilidades para cada equipo, aunque en este tipo de partidas, siempre juegan bastante los nervios. Nosotros tenemos la experiencia de jugar la cuarta final consecutiva». Respecto al rival, dice que «el jugador que más me preocupa es Jesús, porque juega al bot y un zurdo siempre es peligroso y más en una cancha rápida, pero veremos la manera de neutralizarlo».

Por su parte, Jesús Saiz también piensa que «la final se presenta muy igualada y, a priori, no veo a nadie favorito. Yo confío en mi equipo y , si hacemos las cosas bien, podemos ganar, pero no de una forma fácil. El equipo de Faura, con la incorporación de Pepet, ha ganado en solidez y no es casual que fuera campeón el pasado año».