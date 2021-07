Canet d’en Berenguer acoge este fin de semana el MendiTour, uno de los grandes eventos deportivos programados para este verano por el ayuntamiento.

La muestra de cine de montaña y aventura cumple su octava edición, una nueva entrega que se acuña A la mar, llena de novedades entre las que destaca el lugar escogido para realizar las proyecciones, en este caso, la arena de la playa, que se cambia por las butacas del auditorio, donde se venía celebrando en marzo, dada la situación de pandemia.

El MendiTour arrancará mañana sábado a las 22 horas junto a la posta de los socorristas, zona en la que se instalará una pantalla gigante para las proyecciones. Entre los films escogidos encontramos tres cortometrajes: Chargo 2 (esquí); El gran hito (animación); Jurria, Guardianes del Garrote, sobre el salto del garrote ; Aterpean Ateri (surf); y la película Out of the Blue, que trata distintas experiencias en la práctica deportiva de riesgo.