Fundación Bancaja presenta en Sagunt la exposición 9 grabadores interpretan a Ausiàs March, una muestra que recoge obras creadas por los artistas valencianos Rafael Armengol, Arcadi Blasco, Manuel Boix, Joan Castejón, Juan Genovés, Artur Heras, Joaquim Michavila, Antoni Miró y Vicent Traver, en las que interpretan fragmentos de poemas de Ausiàs March.

La exposición, que podrá verse en la sala de exposiciones Glorieta hasta el 31 de julio, pretende promover y difundir el conocimiento de la obra del creador valenciano mediante artistas reconocidos del plano nacional e internacional. Las obras que se exponen son fruto del encargo que la Fundación Bancaja hizo a los artistas en 1997, coincidiendo con el sexto centenario del nacimiento del poeta valenciano. De este modo, los diferentes estilos de cada creador confluyen en el sentir común de ensalzar la figura de Ausiàs March.

Durante el recorrido, se observa la obra de Rafael Armengol sobre el poema Los ignorants Amor e sos exemples; Arcadi Blasco interpreta las palabras de La mia por d’alguna causa mou; Manuel Boix pone imágenes a Lo temps és tal que tot animal brut; Joan Castejón plasma el poema Puis que, sens tu, algú a tu no basta; Joan Genovés lleva al trazo No em fall record del temps tan delitós; Artur Heras reinterpreta Si per null temps creguí ser amador; Joaquim Michavila lleva al grabado la letra de Veles e vents han mos desigs complir; Antoni Miró plasma Així com cell qui en lo somni es delita; y Vicent Traver trabaja sobre la poesía Alt e amor, d’on gran design s’engendra.

La exposición, de entrada gratuita, se puede visitar de martes a sábados de 17 a 21 horas en la Sala de Exposiciones Glorieta, situada en la plaza Cronista Chabret, número 6 de Sagunt.