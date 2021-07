En la web del Ayuntamiento de Sagunto hay una encuesta para saber lo que los vecinos quisiéramos que fuera el paseo marítimo. Participación Ciudadana se llama. En dicha encuesta se pregunta sobre diferentes cosas que debería contener el paseo. Sin embargo se omite lo fundamental: cómo sería deseable que fuera ese espacio, franja de territorio paralelo a la costa y pegado a la playa. Partiendo de esa idea general se plantearía el encaje de los «servicios necesarios».

Y es el sentido común el que debe prevalecer para diseñar los espacios, partiendo de la realidad en la que estamos inmersos: cada año, y todo el mundo nos quejamos de ello, hace más calor, hecho objetivo por la temperatura que marcan los termómetros (que a lo mejor se han dado en otros momentos históricos, pero no con la misma frecuencia) y también por la sensación térmica. Además, sufrimos episodios de sequía extrema, alternando con temporales que arrasan el dañado y maltratado litoral, y lluvias torrenciales que acaban inundando las calles y también algunas casas.

Nuestra playa, debido a diversas circunstancias, se está conservando bastante bien y así debe seguir siendo poniendo todo lo que esté en la mano de instituciones y vecinos. Siguiendo esta línea, la remodelación del paseo no deja de ser una oportunidad y, como tal y aplicando el sentido común, debería plantearse.

¿Y cuál debería ser el objetivo de dicha remodelación? Pues crear un espacio fundamentalmente verde, con árboles de sombra que permitan disfrutar de paseos sin morirse de calor por la solana y con bancos en sombra desde donde se pueda uno relajar mirando el mar.

Nuestro paseo no puede ser un lugar donde los coches sean los amos. Ni donde haya que pasar de perfil por el embudo que provocan las terrazas (habrá que ubicarlas convenientemente) en los meses de verano, que es cuando más gente hay y cuando más apetece pasear.

Cambiar unos ladrillos por otros y llenarlo de edificios (que además dificultan que la brisa del mar llegue a las calles aledañas) no haría más que agravar los problemas que pretendemos solucionar. Para ese viaje no hacen falta alforjas. Mejor sería en ese caso dedicar el dinero a otra cosa.

Para colmo de males, la remodelación del paseo no contempla ni la avenida del Mediterráneo ni el Malecón. Dicen desde el ayuntamiento que lo exige Costas ¡Vamos a ver! Si el ayuntamiento no es capaz siquiera de hacer las propuestas que interesan a los vecinos, pues apaga y vámonos. Máxime cuando estamos hablando de uno de los departamentos del Ministerio de Transición Ecológica (cómo se les llena la boca con el término), perteneciente a un gobierno que, casualmente y mayoritariamente, es del mismo partido que la mayoría del gobierno municipal de Sagunto.

¿De verdad que políticamente no se puede gestionar de colega a colega (mismos ideales, mismo interés en el triunfo del bien común) los proyectos pendientes como es el caso del paseo con un poquito más de diligencia? Sin ampliar las aceras de los bares (ya está bien de no poder transitar por ellas y de cenar con los coches casi tocándote el culo), limitar el tráfico rodado y buscar sitios donde aparcar un poco alejados de la primera línea es absurdo plantearse ninguna remodelación.

Pero tranquilos, casi nadie que tenga más de 50 años tendrá el privilegio de ver ningún cambio. Vivimos en la Ciudad de ‘la Espera’. Museo Industrial, hay que esperar. Naves, hay que esperar. Gerencia, hay que esperar. El agua del parque de detrás de la Gerencia, hay que esperar. Playas del norte, esperando. Plaza de Bilbao, hay que esperar (después de más de 10 años de aprobar el PAI). Malecón, 30 años esperando y lo que nos queda. Paseo Marítimo, mucha participación ciudadana (creo que es la tercera), pero mis ojos no lo verán. Etc. Etc. Etc. En fin: a seguir esperando...