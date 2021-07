La covid se lleva otra vida en Sagunt mientras sigue la escalada de casos

Más allá de esta cuestión, las estadísticas de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública suman ya 208 muertes en la comarca, tras añadirse la primera desde mediados de mayo. Así, la tasa de defunciones en Sagunt asciende a 186 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto del Camp de Morvedre se encuentra en 224 y en el departamento de salud, que da servicio a más de 155.000 personas, esta tasa se sitúa en 231, según los datos oficiales.

Sobre el área sanitaria, las hospitalizaciones siguen controladas, aunque también en aumento, después de que a mediados de esta semana fueran 10 las personas ingresadas por coronavirus, de las que ocho estaban en planta y las otras dos en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Estas últimas, según ha podido saber este rotativo, no están vacunadas.

Y esta escalada coincide con un nuevo aumento de casos en la comarca, donde los casi 400 positivos activos, 140 más que hace una semana, sitúan la tasa en los 426 contagios por cada 100.000 habitantes. Sagunt se mantiene a la cabeza comarcal con una incidencia de 442, seguido de Estivella (416), Quartell (363) y Canet d’en Berenguer (355). Estos son los municipios que están por encima del riesgo máximo de transmisión del virus.

En el resto de localidades, el ritmo de contagios se ha estabilizado, mientras que cuatro pueblos se mantienen sin positivos durante los últimos 14 días, que son Alfara de la Baronia, Segart, Torres Torres y Algar de Palància. Esta última sustituye en esta lista a Benavites, que ha registrado un caso esta semana.

Cerca de un 40 % de guardias rurales de Sagunt siguen sin recibir la vacuna contra la covid, situación que el colectivo denuncia públicamente y que consideran «discriminatoria» con respecto a otros cuerpos y fuerzas de seguridad. «Seguimos haciendo mercados, hemos realizado controles covid como la Policía Local e identificaciones. Sin embargo, no se nos considera como al resto de cuerpos que realiza funciones similares y sí se han vacunado», afirman.

Según los propios agentes, quedan al menos ocho sin vacunar, los más jóvenes, y el resto lo ha ido haciendo por el orden de edad establecido por Sanidad. A este respecto, insisten en que «nos sentimos engañados. Hace dos meses se nos dijo desde el ayuntamiento que nos iba a vacunar y no ha sido así. Se nos repite que se está haciendo lo imposible para vacunarnos, pero a día de hoy, no ha sido así», añaden fuentes sindicales, que ratifican el malestar entre los agentes rurales. «Sentimos que no se ha movido ficha para acelerarlo», reiteran.

La sensación es de «abandono», comentan a Levante-EMV, y es que «llueve sobre mojado», en referencia a la larga lista de carencias que padecen desde hace tiempo y que todavía están pendientes de solución. Entre éstas destacan la adecuación de los vestuarios y aseos, ya que «hay uno para 20 personas»; la falta de reglamento en temas de personal, una relación de puestos de trabajo o la consolidación de plazas.

En cuanto a la vacunación, la presidenta del Consell Local Agrari, Ana María Quesada, explica que «no hemos dejado de trabajar y realizar gestiones con Sanidad para adelantar la vacunación» y que desde las instancias sanitarias se les ha comunicado que, dado el ritmo actual de las inoculaciones, los guardias rurales estarán vacunados en breve.

Respecto a los problemas pendientes, la concejala socialista asegura que en junio realizó una mesa de negociación, el jueves otra y hay una tercera convocada para la semana que viene con el objetivo de dar respuesta a todas las carencias. «Estamos volcados al 100 % en solucionar los problemas que hay y desde luego, una vía hubiera sido la integración en el ayuntamiento», concluye Quesada.

Guardias rurales sin vacunas

El colectivo considera que ha habido un trato discriminatorio con respecto a otros cuerpos

M.Romero. Sagunt