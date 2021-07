IP ha mostrado su malestar por el hecho de que, de las 22 obras de teatro proyectadas por el ayuntamiento, 20 se hagan en Sagunt. «Esto es una total desigualdad e injusticia que solo el ciego es el que no lo ve, porque para unas cosas les interesa el Puerto, pero, para otras, no existe. Igualmente, ya conocemos que se realizan actos culturales como Música al Port, pero son otro tipo de actos, no teatrales, por ende, no igualitario a los mismos actos realizados en Sagunto». Así mostraba su indignación la concejala de IP, Carolina Fuertes, quien ve «lamentable que en su momento no se haya tenido en cuenta a el Puerto para realizar más actuaciones», cuando hay lugares para hacerlas.