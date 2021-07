Una riña familiar acabó generando el incendio que en la tarde del martes arrasó primero un coche y luego una casa en Sagunt. Sin embargo, esos no fueron los únicos daños emocionales y materiales que dejó el suceso, pues el hombre sospechoso de estar detrás de ellos llegó a pegar a su pareja cuando ya estaba en la zona la policía. Además, luego se confirmó la muerte de un perro que estaba en la vivienda, a raíz del fuego.

El hombre, de 46 años y con numerosos antecedentes policiales, fue arrestado por la Policía Nacional como presunto autor de tres delitos. Uno de violencia en el ámbito familiar, otro por los daños ocasionados en el incendio, más un tercero por maltrato animal, como confirmaron fuentes policiales a Levante-EMV.

Todo se inició sobre las 18 horas después de una fuerte discusión en la vivienda familiar entre el hombre y un joven, hijo de su pareja. El luego arrestado amenazó con quemar el coche y finalmente las llamas no solo quemaron el vehículo, que estaba aparcado en el garaje de la vivienda, un inmueble de dos alturas situado en el barrio Clot del Moro. También ardió la casa y perdió la vida un perro, que estaba en su interior y no pudo ser rescatado, como sí ocurrió con otro can, gracias a la acción del hijo que intervino para intentar sacar a tiempo a los animales; todo ello, siempre según la versión oficial de la Jefatura.

Agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar cuando el incendio acababa de empezar y, estando allí, el hombre agredió a su pareja propinándole un puñetazo por la espalda, como aseguraban fuentes policiales a este diario. Esto provocó que uno de los policías se lanzara contra él y le detuviera.

El hombre, de origen español, fue trasladado a la comisaría y ayer pasó a disposición judicial.

El suceso movilizó a agentes de la Policía Local y a una decena de Bomberos de los parques de Sagunt y la Pobla de Farnals, que tuvieron que trabajar varias horas hasta poder dar por extinguido el fuego.