Las quejas hacen pedir que se quite el único aparcamiento al sur de la playa de Almardà

El aparcamiento de tierra situado en la zona sur de la playa de Almardà, justo en su linde con la de Canet d’ en Berenguer, es uno de los más utilizados en verano. Sin embargo, en los últimos meses ha llegado a convertirse en un foco de molestias vecinales, al usarse antes de temporada alta tanto para botellones nocturnos como lugar de estacionamiento irregular de autocaravanas, como apuntan residentes en la zona. El asunto ha provocado tantas quejas que la asociación vecinal de Almardà, Corinto Malvarrosa incluso ha llegado a pedir al ayuntamiento que lo elimine.

Los representantes vecinales lo han planteado tanto verbalmente como en las demandas que han presentado por escrito. Sin embargo, esa opción no convence al gobierno local, como explicó el alcalde a Levante-EMV, mostrándose partidario de una solución «intermedia». «Es la única zona de aparcamiento que hay en esta zona cerca de la playa y no podemos quitarla sin más. El disfrutar de la costa no puede ser solo para los que tienen una casa por allí. También para otros que van en coche y tienen que estacionar», argumentaba Darío Moreno. «Lo que sí podemos hacer es permitir el estacionamiento solo en temporada de verano y luego restringirlo el resto del tiempo, que es cuando hay molestias», añadía.

Desde el gobierno local también se apuntaba que el ayuntamiento había previsto adecentar mínimamente esta zona de aparcamiento antes del verano, «echando zahorras para evitar baches y acotándola mejor». Sin embargo, al final, la obra se ha tenido que posponer, al no haber recibido a tiempo el permiso de Costas.