Controles reforzados en los toros del Port de Sagunt

Los festejos taurinos del Port Sagunt estrenarán controles reforzados según se anunció ayer en una rueda de prensa en el ayuntamiento después de que las autoridades locales y los peñistas hicieran un balance positivo sobre cómo se ha desarrollado la programación taurina y cultural en Sagunt. De hecho, el alcalde, Darío Moreno, afirmó que por la información le llega de la Conselleria de Sanitat, «no se están produciendo contagios en estetipos de actos», dijo animando a la ciudadanía a asistir a las actividades programadas asegurando un control y seguridad máxima.

El presidente de las peñas del Port de Sagunt, Manel Rubio, anunció que además de respetar la medidas ya vigentes en los festejos taurinos, «hemos decidido que quien no respete la distancia de seguridad en las colas de acceso, no se le permitirá la entrada al recinto». Además, «para que no se pueda realizar un intercambio de entradas, las personas que estén abajo tendrán una pulsera que les distinguirá de las personas que estén en la grada».

Rubio incluso felicitó a su compañero Ricardo Meliá por su trabajo en los festejos organizados en Sagunt. «No ha salido ni un solo contagio ni en eventos taurinos, ni en eventos musicales», llegó a decir, aunque el último festejo tuvo lugar el pasado domingo y los contagios pueden tardan unos días en dar síntomas.

La concejala de Cultura, Fiestas y Cultura Popular, Asun Mol, felicitó y agradeció a ambas comisiones de peñas por «la organización» de unos actos que activan la ciudad a nivel socio-económico, apelando además a la responsabilidad ciudadana para intentar frenar la pandemia; dos mensajes lanzados también por el alcalde.

Ajuste al toque de queda

Aún así, como el aumento de la incidencia por covid-19 ha llevado a la Conselleria de Sanitat a instaurar el toque de queda en Sagunt hasta el 16 de agosto, se ha decidido modificar la hora de inicio y finalización de los espectáculos previstos en el Port de Sagunt, de modo que estos comenzarán a las 22:30 y finalizarán a las 00:30 horas. Además, los pases de cine previstos para los días 2 y 3 lo harán a las 22:00 horas.

Por otra parte, los festejos taurinos serán de 18:30 a 21:00 y de 22.30 a 00:30. También se modificará el espectáculo de música y magia infantil del domingo 8 de agosto que se trasladará a la avenida Adolfo Suárez. Por último, el castillo de fuegos artificiales se avanza a la medianoche para facilitar a los vecinos la llegada a sus domicilios antes de la 1:00.

Todos los espectáculos requerirán entradas. Para los culturales se podrán sacar a través de la web Servientradas, donde estarán disponibles desde cinco días antes. El máximo de localidades por persona será de cuatro y también se reservará un porcentaje mínimo para que puedan retirarlas otras personas en taquilla.

No se podrá comer, beber ni fumar en los recintos ni se aceptará tampoco de ningún modo la venta y consumo de alcohol en dichos espacios.

Para los toros, el horario de taquillas para retirar las entradas de dichos espectáculos será de 10:00 a 12:00 horas y a partir de hora y media antes de cada evento. Se podrán retirar hasta tres localidades por persona y por la mañana se sacarán ya las de la tarde y la noche. De este modo se quieren evitar colas multitudinarias.