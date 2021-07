Arribava la nit del 12 de novembre del 2020. Per raons personals, havia passat el cap de setmana oblidat del món. Vaig aterrar en la realitat. Una notícia em va afectar molt. El traspàs de Santiago Bru. Vaig compartir eixos primers moments de tristor amb el periodista José Luis Lluesma. D’aquells instants, em queda el record de no haver acompanyat a un dels meus referents. Però també em perviu el seu esperit conciliador, el desig de sumar i mai restar, la idea d’un Camp de Morvedre viu i per descobrir. Es podria escriure del poeta i escriptor. Tanmateix, 100 anys després del seu naixement un 29 de juliol de 1921, em quede amb tres pensaments: fou el digne successor del cronista Antonio Chabret, la clau que va obrir tots els panys de la comarca i el millor referent conciliador en el conflictiu món intel·lectual valencià.

Entre moltes de les tragèdies històriques de la ciutat de Sagunt, una de les més destacades fou el drama d’haver perdut el seu arxiu. Per a contrarestar eixa desgràcia, va tindre un excepcional cronista i referent: Antonio Chabret. Va ser testimoni de molta documentació desapareguda reflectida en els seus escrits. Sense ell, historiadors i historiadores no haguérem comprés molt del passat. El mateix es pot dir de Santiago Bru. Va obrir molta documentació o va recórrer aspectes històrics o patrimonials que, amb el temps, s’han perdut o no són iguals. En eixe sentit, sense el seu estudi dedicat redescobriment del pont de les jovades de Torres Torres jo no haguera redactat recentment un informe al respecte, amb el company cronista Juan Corbalán. Amb tot açò, s’entén que va saber estar en el moment adequat per a recuperar i fer visible el que es perdia. Els seus estudis, extensos o curts, obrien panys. Recorde també l’inici del meu llibre “Aproximació al fenomen musical d’Estivella”. Sens dubte no haguera nascut igual sense l’existència d’una publicació dedicada al fenomen musical comarcal. Exemples com eixe podria citar-ne molts, jo i el món investigador comarcal.

Com a continuació de l’anterior argument, es pot dir que, des de la perspectiva del cronista, el més important que resta és el seu carisma personal. La tolerància i el respecte als corrents valencianistes enfrontats fou admirable. Es va quedar amb el millor dels sectors irreconciliables i va participar-ne dels dos. Potser ara no s’entén perquè la societat està més pacificada. Però no conec cap referent intel·lectual que haja sigut reconegut de la mateixa manera per tots i totes.

Faig meua, doncs, la seua tolerància i cavallerositat. Em quede amb tot açò i amb els moments que ens acompanyà a Estivella com a premi “Arrels”, en l’Any Culturals dels “Joans”, en la presentació de la meua tesi i en totes les vegades que estava amb nosaltres, quan li ho demanàvem. Mantinc en mi, doncs, el Bru que m’obria les portes de casa i em dedicava els seus llibres.

En definitiva, reivindique amb emoció, 100 anys després del seu naixement, el Bru que m’ajudà a sentir-me cronista, comarcalista, investigador i sobretot persona conciliadora. Confie que este referent del Camp de Morvedre pervisca. El seu record ens ajudarà a entendre’ns i a reconciliar-nos cada dia com a habitants d’una comarca excepcional amb present i futur.