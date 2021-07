La grúa cabria del Port de Sagunt que se quería salvar acabó en chatarra

Esa petición se sustentaba en la singularidad de una pieza instalada en 1974 que entonces era la más grande del Mediterráneo y tenía como objetivo poder descargar las enormes piezas que llegan desde Estados Unidos para construir el tren de laminación en frío que aún sigue funcionando en ArcelorMittal.

Sin embargo, la solicitud de conservarla «no llegó a tiempo». El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, así lo reconoció en el último pleno a preguntas del portavoz de Ciudadanos, Salva Montesinos. «Llegamos tarde», aseguró. «Al hablarlo con la la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), nos dijeron que ya la estaban desmontando y parte de ella estaba convertida en chatarra, por lo que ya no se podía hacer nada. Pero nos dijeron que había otras dos grúas antiguas, de una época similar, que no se gastan y que no tenían ningún problema en cederlas», apuntó además de disculparse por haber comentado este extremo en una conversación informal con responsables de otros grupos municipales y no haberlo comunicado oficialmente en una junta de portavoces.

Esto hizo que tanto desde IP como desde Ciudadanos se lamentase el final de la grúa cabria. Además, el edil segregacionista Juan Guillén cuestionó las razones de porqué no se había llegado a tiempo. «Nosotros lo planteamos hace meses en nuestras propuestas para mejorar el proyecto del Pantalán. Por tanto, igual lo que pasó es que en la Autoridad Portuaria no lo leyeron», dijo además de considerar que «esto es motivo de una protesta formal ante la APV para que no nos sigan tomando el pelo».

El alcalde, en este sentido, dijo desconocer «el calendario exacto» en que se hizo la demanda y la demolición y aseguró de forma genérica: «De que hace falta meter presión en la Autoridad Portuaria, no hay ninguna duda».

Aún así, Moreno también dejó claro que están en conversaciones con los responsables de esta entidad para obtener información «de las dimensiones exactas» de las dos grúas que les han ofrecido y se comprometió a abordar este asunto en la reunión que les han pedido , después de que IP demandara públicamente esta entrevista «ante el retraso» del proyecto del Pantalán. «Les pedimos el encuentro y nos adelantaron que en agosto tendrán listo el proyecto definitivo del Pantalán tras incorporar las propuestas que les hicimos desde el ayuntamiento y que vieran oportunas», añadió el alcalde.

A preguntas de Levante-EMV, responsables de la Autoridad Portuaria han insistido en que la demanda de mantener la grúa cabria «se habría atendido sin ningún problema, si se hubiera recibido a tiempo; no cuando ya se estaba enviando la estructura a la chatarra». Además de subrayar que se trataba de una estructura «en mal estado y oxidada», aseguraron estar en conversaciones con el ayuntamiento para ver si llegaban a algún acuerdo respecto a las otras dos grúas antiguas que aún quedan.

Complejidad

Aunque una de las propuestas barajadas era colocar una de estas grúas sobre una rotonda, el concejal de Mantenimiento, Pepe Gil, sí quiso apuntar en el pleno una cuestión: Que este tipo de estructuras no solo tienen una parte visible, «sino una cimentación muy profunda y casi de su misma altura que puede limitar que la pongamos en una rotonda cualquiera».