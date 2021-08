Cine europeo hoy y mañana en Port de Sagunt en Estiu a la Fresca. La delegación de Fiestas y Cultura Popular ha organizado la proyección de dos películas europeas dentro de la programación de Estiu a la Fresca en el Port de Sagunt. Las proyecciones serán esta noche, a partir de las 22 horas, en los jardines del Casino AHM. Las entradas son gratuitas y se pueden conseguir en servientradas hasta las 14.30 horas del día de la proyección.

Las proyecciones que se llevarán a cabo serán de la película británica La reina y Abdul (2017), del director Stephen Frears. Este film está protagonizado por Judi Dench, Ali Fazal y Eddie Izzard y tiene una duración de una hora y 52 minutos. Según Filmaffinity, Abdul Karim, conocido como El Munshi, se convirtió en el secretario personal y confidente durante los últimos años de vida de la reina, lo cual no fue muy bien recibido dentro de la Casa Real.

Por otro lado, mañana, miércoles 3 de agosto, también en los jardines del Casino y a las 22 horas, le tocará el turno al thriller francés No se lo digas a nadie (2006), del director Guillaume Canet. Tiene una duración de dos horas y 5 minutos y está protagonizada por François Cluzet, André Dussollier y Kristin Scott Thomas. Está basada en la novela Tell No One, del escritor estadounidense Harlan Coben.

Se tomarán por parte de la organización todas las medidas sanitarias de prevención frente a la Covid-19. Asimismo, el público asistente tiene que cumplir igualmente con las medidas de prevención, con las siguientes condiciones: uso obligatorio de máscara, gel hidroalcohólico en la entrada, no fumar, vapear, comer o beber (a excepción de agua), estar sentados en sus asientos y mantener la distancia de seguridad entre no convivientes.