No ho saben, depén del temps. Si plou no es podrà eixir a la fresca i si fa excessiva calor, tampoc.

No m’explique que escolliren eixe nom evocador d’unes dones reprimides que després d’haver estat tot el dia a la cura de la casa havien de regar el carrer i agranar-lo per eixir un ratet a xarrar amb les veïnes. Servia ixe moment no com una desconnexió, sinó perquè els xiquets jugaren a les faldes de les mares o no molt més lluny sense molestar als pares, i per a aprofitar a fer labor. És per açò pel que essent una situació que evoca les pel·lícules de Berlanga i a aquella època de repressió, com s’han atrevit a utilitzar el símil per a les «no festes patronals» que amb traïdoria oferixen? Per complaure als socis de govern d’EU, i traure l’odi d’uns i indiferència d’altres cap a l’Església. No han tardat gens en apartar a l’Església. No cal que diguen que som un país laic, ni tonteries d’eixes, perquè som un país aconfessional (que no laic), «gràcies» a l’Església en primer lloc i al seu paper en els darrers anys del govern de Franco i en la Transició, i a tots els ministres que pretenen insultar baix el nom de franquistes/dictadors.

En cas de no haver sigut per ells, ja em diran eixa colla de revolucionaris com estarien al govern; de cap manera, impossible. No obstant això, la Constitució reconeix que Espanya, tota ella, no miles, pequeñas y cabreadas, és aconfessional, però també reconeix el paper i importància de l’Església Catòlica en la societat, l’única nomenada concretament a la Constitució, i en la qual diu que es mantindran relacions de cooperació. Este és un dels casos en els quals deurien haver comptat amb l’Església, ja que no hi ha festes patronals sense patró o patrona i per tant, sense Església. Tant per a la seua preparació com per a la seua cancel·lació es deuria haver mantingut relacions i treballar Administració i Església.

Però ara volem anar de progres i esborrar el substrat religiós de Morvedre. A poc a poc ho estan aconseguint i des d’ací vull fer una crida a tota la ciutadania, tan practicant dels misteris de fe, com els qui es professen religiosos, però no participen de la vida eclesial, a tindre molt en compte de cara a anys vinents i esdeveniments que aquest govern ha intentat acabar amb l’Església i amb el sentiment religiós de la ciutadania. Però, com li contestaren alguns cardenals a Napoleó: «No hem acabat nosaltres des de dins en les nostres misèries, debilitats i pecats, no ho aneu a fer vosaltres». Tanmateix, a tots el qui es mostren en contra de l’Església per la seua vinculació amb el món taurí a causa del «nacionalcatolicisme», indicar que, no és problema de l’Església, sinó dels polítics, primers d’uns que ens ajuntaren, i ara altres que ens deixen al marge; però sí que fan bous, tot i que el seu programa electoral era acabar amb estos festejos... Caldrà recordar que la ciutat fou declarada en contra del maltractament animal, però com han vist que no poden anar en contra d’eixe sector, relata refero de les mateixes paraules del Sr. Alcalde, tenen que acoplar-se, i clar, recordem: «el qui es meneja, no ix a la foto», i açò és política.

Tot i que tenim pendents el pagament de nombroses quantitats per sancions a causa de les cucanyes i patos, en la web de l’ajuntament es continuen publicitant, per què? Per tindre rèdit polític. Igualment, es continuen anunciant les festes patronals, perquè és inconcebible un poble sense festes que tot el poble gaudisca en honor a un Patró o Patrona. No publicitar estos esdeveniments no seria bon màrqueting.

Jo sí que tinc ben clar que defense la meua llengua, els meus arrels, costums, tradicions i cultura i per això escric açò. Perquè ja estic fart de polítics que ens enganyen i s’aprofiten de nosaltres, perquè com saben que els cristians no ens sublevarem, (encara que alguns ens acusen de fer-ho fa 80 anys), puix es divertixen reprimint els nostres drets.

Ara resulta que no podien haver-hi festes patronals, però sí que pot hi haure «estiu a la fresca». Resulta que no podem eixir els cristians en processó, però sí que es poden organitzar cercaviles per a falles, manifestacions cada dia i els botellons que alguns inconscients i maleducats de la joventut fan cada nit. No podem programar festes religioses, però sí que poden programar-se concerts i festejos taurins; no hi ha diners per a festes patronals, però sí que hi ha per a tot altre tipus d’esdeveniments. Senyors, açò només té dos noms: l’1 demagògia, i l’antre, persecució religiosa.

Sort a què després de les negociacions, el sentit comú i bondat del Sr. Alcalde, ha acceptat ajudar-nos en l’adornament floral per a estos dies de festa. Li estem infinitament agraïts. Però clar, esta col·laboració és insignificant comparada amb els diners que s’estan gastant amb els «bous, i vaques i gallines amb sabates» (sense oblidar tot el que suposarà les falles d’ací un mes).

Per tant, amb l’estima als nostres arrels, cultura, tradicions i idiosincràsia, festes patronals hi haurà; amb fresca o sense ella.